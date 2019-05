Írjon verset angolul – segít a Google mesterséges intelligenciája

Szórakoztató, ahogy a keresőóriás játékosan bemutatja, pár kattintással milyen „művésziek” is lehetünk valamennyien.

A PoemPortraits, azaz a versportré Es Devlin elismert angol designer alkotása, amit Ross Goodwinn, valamint Kyle McDonald kreatív szakértőkkel közösen hozott létre.

Mától a Google Arts&Culture-rel bevonásával bárki megalkothatja saját, egyedi, angol nyelvű versportréját.

A felhasználónak csak egy angol szót kell megadnia, amit azonnal egyedi kétsoros verssé formál az algoritmus,

ami a 19. századi angol nyelvű költészet több mint 20 millió szava alapján szerzett ismereteket versírásból.

Ezt követően már csak egy szelfit kell készíteni, amire a vers világító sorok formájában kerül fel, s ezzel kész is a versportré. (Mint az alábbi, erről az oldalról kölcsönzött kép mutatja.)

A felhasználó által megadott szó és az az alapján íródott kétsoros költemény ráadásul egyben egy folyamatosan bővülő közös mű részét is képezi.

Tápláld az oroszlánokat!

A PoemPortraits a Google Arts & Culture, Es Devlinnel és a London Design Fesztivállal való 2018. szeptemberi Please Feed the Lions (Tápláld az oroszlánokat) elnevezésű projektjének a folytatása. A művész YouTube videóban,

valamint egy blogbejegyzésben mutatja be bővebben ezt a mostani kezdeményezést.

Mi is írtunk egy verset

A PoemPortraits oldalán előbb a „gone”, majd a „cat” szavakat írtuk be. Érdekes módon mindkettőből az algoritmus – sokakhoz hasonlóan – a tengerre is asszociált.

Íme, a művek, keletkezési sorrendjükben:

gone

Go forth and lie in the sky,

My poem was instant to the soul of the sea.

cat

That cat with the waves of the sea, the stars,

My yes and be the highest thet might die.

A versportré asztali és mobileszközökön is elérhető a már említett linken. Működik asztali gépen Chrome, Safari, Firefox, Edge webböngészőn; iOS eszközökön Safari-n; Androidon pedig Chrome, Firefox, Edge böngészőn.

A Google Arts & Culture Lab évek óta támogat és működik együtt művészekkel és kreatív szakértőkkel. Közösen törekednek arra, hogy kibővítsék a művészek eszköztárát és inspirálják a kreatív közösséget, ragadják meg a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségeket, aminek egyben a kultúra iránt érdeklődő közönség is részese lehet.

Borítókép: Shutterstock