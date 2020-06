Kiderült, hogy potyautas volt a SpaceX űrhajón

Szinte folyamatosan közvetítettük a felszállástól a SpaceX által kiadott online játékon át egészen a sikeres dokkolásig a NASA két asztronautájának útját.

Arra az Origo figyelt fel, hogy a Crew Dragonon Robert Behnken és Douglas Hurley űrhajósok mellett volt ott egy harmadik „társ” is, aki aztán hamar valóságos sztárrá vált, hála a Twitternek.

Two humans (and one dinosaur) went to space today #SpaceX pic.twitter.com/U4CbHJShkw

— Brian Bosché (@BrianPBosche) May 30, 2020