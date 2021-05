Kiderült, mennyit fizet egy helyért az első űrturista

A legtöbbet ajánló 2,4 millió dollárt, azaz 700 millió forintnál többet csenget ki egy helyért a Blue Origin első, tízperces űrutazásán.

Jeff Bezos amerikai milliárdos űripari vállalkozása július 20-ra hirdette meg első, legénységgel tervezett űrutazását a New Shepard nevű űrhajóval. Az egyik helyre május 5-én meghirdetett árverés első fordulójában a világ 135 országából több mint 5200 ajánlat érkezett a szuborbitális űrkirándulásra.

Flying to space on a fully reusable rocket is an experience unlike any other. Bid now for the very first seat on #NewShepard at https://t.co/7Y4The9OmR #LaunchLandRepeat pic.twitter.com/EbwusvAl5F

— Blue Origin (@blueorigin) May 18, 2021