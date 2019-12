Lázongás? Kihúzzák a dugót az internetből

India a világ vezető állama, ha az internet leállításának gyakoriságát nézzük – fogalmazott szomorú iróniával a CNN. Miután a polgárok múlt hét csütörtökön kivonultak az utcára, hogy tiltakozzanak egy új jogszabály ellen, egyszerűen elzárták a hatóságok az internetet. Kezdetben néhány órára, aztán napokra.

A hivatalos indoklás szerint a cél megelőzni, illetve megfékezni a kitörő erőszakot. A tüntetők azonban úgy vélik, a kormány

megnehezíteni a tiltakozások szervezését.

Az aggasztó eljárás világszerte mind gyakoribbá, Indiában pedig kezd szinte hétköznapi „megoldássá” válni.

A mind jobban összekapcsolódó világban a net szüneteltetése egyik meghatározó módszere lett a kormányzati elnyomás gyakorlásának. 2016-ban az ENSZ elítélte az emberi jogokat és a szólásszabadságot sértő internet leállításokat. Nem véletlen, hogy olyan országok nehezményezték ezt, mint Oroszország, Kína, Szaúd-Arábia és India.

A térkép az ide kattintva elérhető Internet Shutdowns oldalon mutatja, egyre gyakoribbak a lekapcsolások a hatalmas országban.

Bár India vezeti a statisztikát, sajnos világszerte erősödő tendenciáról van szó: az Access Now szerint 2018-ban Ázsia és Afrika huszonöt országában 196 alkalommal nyúltak ehhez az eszközhöz.

