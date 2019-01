Lehallgatható az iPhone akkor is, ha fel sem vették a telefont

Egy bug lehetővé teszi az iPhone-tulajdonosok lehallgatását, sőt, a kamera bekapcsolását akkor is, ha nem veszik fel a telefont.

A hibát a 9to5Mac fedezte fel, s beszámolt róla számos más médium is.

A Twitterre feltett videón látható, ahogy le lehet hallgatni azt a hangot, amely egy FaceTime applikációt használó iPhone-ról érkezik, amelyen pedig nem is fogadtak hívást.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) 2019. január 28.