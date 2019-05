Már lehet digitálisan nyelvvizsgát tenni

Elérhető Magyarország első akkreditált nyelvvizsgája, amelyet elsősorban az úgynevezett Z és Y generáció igényeire szabtak, és teljesítése alig fél napot vesz igénybe.

Erről beszélt az iTOLC nyelvvizsgaközpont vezetője az M1 aktuális csatornának.

Az iTOLC jelenleg Budapesten, Szolnokon, Győrben és Kecskeméten rendelkezik vizsgahelyekkel, de júniusra várhatóan 12 város 112 vizsgaállomásán tehetik próbára magukat a diákok, egyelőre angol és német nyelven – ismertette Egyed Bernadett.

Az online nyelvvizsga a felsőoktatásba történő jelentkezésnél is elfogadott.

A nyelvvizsgaközpont vezetője hozzátette, a papír alapúhoz képest az online nyelvvizsga nagy előrelépés, és sokkal rövidebb eredményközlési határidővel jár.

Az iTOLC honlapján számos vizsgaidőpont közül lehet választani

2019-ben németből és angolból hetvenkilenc időpont lesz, jelentkezni pedig tíz nappal a vizsgát megelőzően lehet.

Folyamatosan vannak próbavizsga-lehetőségek, amivel mindenki élhet, mielőtt élesben is megméretné magát. Az online próbavizsgák hamarosan otthonról is elérhetők lesznek, itt gyakorlatilag bárki szimulálhatja a nyelvvizsga körülményeit és ezt követően értékelést is kap.

A vizsgaközpont vezetője ismertette: az online nyelvvizsga a kommunikációt helyezi a központba, nyelvtani feladatokat egyáltalán nem tartalmaz. A hagyományos nyelvvizsgákhoz hasonlóan írásbeli és szóbeli részből áll. A beszédkészség mérését is számítógépen keresztül végzik.

A borítókép illusztráció (Fotó: Shutterstock)