Már több mint 4 millió magyarnak van eSzemélyije 

Már több mint 4 millió eSzemélyi van forgalomban – közölte a Belügyminisztérium.

A chipet is tartalmazó személyazonosító igazolványokat 2016-ban vezették be. Az okmány a legszigorúbb adatbiztonsági követelményeknek is megfelel, tároló eleme biztonságát, az adatok jogosulatlan felhasználástól való védelmét az okmányhoz tartozó PIN kódok biztosítják.

Az új típusú személyigazolvány az egészségügyi ellátásban, több közösségi közlekedési szolgáltatónál már használható. Chipje – egyebek mellett – akár két, vész esetén hívandó telefonszámot is tárol.

Az okmányról és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokról bővebb információk találhatók a www.eszemelyi.hu oldalon, s a Kormányzati Ügyfélvonal 1818-as ingyen hívható telefonszámán is a nap 24 órájában válaszolnak az ügyintézők.

