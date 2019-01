Meglepetésre Apple médialejátszóval újít a Samsung TV

Tavasztól iTunes filmeket és sorozatokat tesz elérhetővé a Samsung a 2019-es Smart TV készülékein, amelyek már az Apple AirPlay 2 támogatást is megkapják.

Mint beszámoltunk, a CES-en jelentette be a másik nagy koreai gyártó, az LG, hogy tévéi megkapják az eddig csakis konkurensnek számító Apple AirPlay támogatását.

A Samsung 2018-as tévéin

az újdonságok firmware frissítés után lesznek elérhetők.

Az okostévéken debütáló iTunes Filmek és TV-műsorok (iTunes Movies and TV Shows) alkalmazás több mint 100 országban, míg az AirPlay 2 támogatás 190 országban lesz elérhető.

Az új, iTunes Filmek és TV-műsorok alkalmazással a Samsung felhasználók hozzáférhetnek meglévő iTunes könyvtárukhoz és kedvükre válogathatnak az iTunes Store több százezres film- és sorozatgyűjteményéből, beleértve a 4K HDR filmek széles választékát is.

Hazánkban még az app nem minden szolgáltatása működik majd.

Az AirPlay 2 támogatással az Apple készülékeken található videókat, képeket, zenéket és podcastokat könnyedén szinkronizálhatják Samsung Smart TV-jükkel, beleértve a QLED 4K és a 8K TV-ket, a The Frame, valamint a The Sherif TV eszközöket, és egyéb Samsung UHD és HD modelleket is.

