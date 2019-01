Okoscipővel akarja megnyerni a Samsung a szabadidős sportolókat

Elkészült a Samsung Smart Shoes, ami túlzás nélkül minden testedző, futó álma lehet a mozgás adatainak pontos rögzítése miatt.

A LetsGoDigital sasszemei vették észre, hogy a koreai óriás Samsung Star 10 néven olyan okoscipőt akar piacra dobni, amelyik kényelmesen és intelligensen kiszolgálja a sportolókat.

Itt a két „A” és „B” változata a szabadalomnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS



(Képek forrása: LetsGoDigital)



A cipők bőrből és szintetikus anyagokból készülnek, beépített érzékelőkkel. Elemzők szerint bizonyára mesterséges intelligenciával támogatják meg a mérésüket, melynek segítségével a gyalogló, futó, kocogó felhasználó könnyedén meghatározhatja és személyre szabhatja egyéni fitnesz céljait.

Intelligens ruházat készül

A Samsung már szerzett némi tapasztalatot az intelligens ruházattal kapcsolatban. Még 2015-ben az IFA-n a C & T Fashion Division bemutatta saját intelligens ruházati márkáját, a The HumanFit-t, egy intelligens öltönyt. Aztán bevezették az intelligens korcsolyázóruhát, a Samsung SmartSuit-ot, amit a téli olimpián már használtak is.

Bár sajátot még nem dobtak piacra, a vállalat a 2016-os MWC-n bejelentette az Iofit intelligens cipők elérhetőségét. A golfozóknak készülő darabok csatlakoztathatók okostelefonhoz.

Az Iofit cipőket a Salted Venture fejlesztette ki, amely a Samsung kreatív laboratóriuma.

A CES 2019 tökéletes alkalom lehetne a Samsung intelligens cipőinek bemutatására.

A fogyasztói elektronikai vásáron a tavaly mutatták be a Sensoria intelligens futócipőket, amelyek nagyon hasonlítanak a Samsung dizájnjához. Ezek az intelligens cipők olyan nyomásérzékelőkkel vannak ellátva, amelyek valós idejű visszajelzést adnak a felhasználóknak.

Más okostelefongyártók, mint például a Xiaomi és a Lenovo cipői is rendelkeznek a szenzorokkal.

HIRDETÉS HIRDETÉS