Sajnos, nem válik el munka és magánélet

Sokan dolgoznak a hálószobában és a nappaliban, mobilon és laptopon: egyáltalán nem ér véget a munka a munkahelyen.

A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése kiemelt életvezetési feladat és sokaknak, ha csak időszakosan is, de kisebb-nagyobb problémái adódnak belőle.

A munkahelyi feladatokat, más nemzetekhez hasonlóan, mi, magyarok is gyakran engedjük túlnyúlni a munkaidőn, melyet csak egyszerűbbé tesz a folyamatos online aktivitás lehetősége – többek között ez derül ki a Samsung hazai felméréséből.

A mobiltelefon, megjelenésével szinte egy időben, hamar munkaeszközzé is vált.

Így céges leveleikhez a dolgozók a nap 24 órájában hozzáférhetnek, hiszen mobiljuk elkíséri őket mindenhová. És elérhetők munkaidőn túl is.

Nincs megállás, nyomkodunk mindenütt

A Samsung kutatásában megkérdezett felnőttek több mint fele (51 százalék) gyakran kap és fogad munkaügyi hívásokat szabadidejében, ilyen esetben pedig 27 százalékuk szinte mindig felveszi munkaidőn kívül a telefont.

A céges levelezés követése a hívások fogadásához hasonló eredményt mutat: az emberek 23 százaléka gyakran, 13 százaléka pedig szinte állandóan ellenőrzi és kezeli munkahelyi leveleit. Annak ellenére teszik ezt, hogy a kutatás adataiból az is kiderül: a felnőttek 86 százalékát zavarja, ha a másik a mobilját nyomkodja személyes beszélgetés közben vagy helyett.

A felnőttek között 47 százalék azok aránya, akik nagyon zavarónak tartják ezt a viselkedést.

Ez a tendencia, vagyis a folyamatos munkaügyi készenlét káros hatással lehet kapcsolatainkra, a megkérdezettek ezzel tisztában is vannak, hiszen tudják, hogy családjukat, barátaikat idegesíti a szabadidőben történő, társasági mobilhasználat.

Magánélet a munkában, munka a magánéletben

Érdemes törekedni az egyensúly kialakítására: alkossuk meg a saját szabályainkat, melyek illenek személyiségünkhöz és munkakörünkhöz is,

Ha szükséges, vezessünk be saját magunk számára rendszert, mely kiterjedhet a munkaidőn kívüli levelezés önszabályozására, telefonhívások kezelésére. Tarthatunk email-mentes hétvégét, vagy esténként kikapcsolhatjuk az értesítéseket, ha úgy döntünk.

Igaz, ugyanakkor nem csak a munka férkőzött be a magánéletbe, de a magánélet fesztelenebb hangvétele is megjelent a munka világában.

Erre példa, hogy az emberek 30 százaléka használ emojikat a munkahelyi kommunikáció során is, ami, valljuk be, egy-két évtizede elképzelhetetlen lett volna, és azt is jelzi, hogy a munkára jellemző közlésmód is sokat változott, közvetlenebb lett a digitális korban.