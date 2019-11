Szegény, szegény Bing: ezeket keresik rajta

Rémes, milyen szavakra keresünk a leggyakrabban a Microsoft „gyári” keresőjében, a Bingben.

Lehetett sejteni, hogy a Microsoft által fejlesztett-erőltetett Internet Explorer (újabb nevén Edge) böngészőjéhez hasonlóan a Bing keresője is meglehetősen népszerűtlen. Az Ahrefs feltárta, hogy idén világszerte a Bing felhasználói – akik közül sokan tán egyszerűen elfelejtették átállítani a böngésző alapértelmezett keresőjét – melyik szóra kerestek a legtöbbször. A felhasználókat ez érdekelte a leginkább:

„google”

Magyarán szólva első dolguk volt kimászni a Microsoft karjaiból, s gugliztak.

Ha ez nem lenne elég, az Ahrefs SEO (keresőoptimalizálással foglalkozó) cég tovább részletezi a keresések toplistáját. A második, harmadik, negyedik helyen a „youtube”, „facebook”, „gmail” kifejezés áll.

S még egy nagy pofon: miként a Statista alábbi ábrája mutatja, az ötödik leggyakrabban előforduló keresés a „miként kaphatok segítséget a Windows 10-zel kapcsolatban” (how to get help in windows 10) volt.

További részletes és lehangoló adatok az Ahrefs oldalán találhatók.

