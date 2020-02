Szemmozgásunk, arckifejezésünk és netes viselkedésünk mindent elárul

Kamerák előtt töltjük az életünket, utcákon, bevásárlóközpontokban és üzletekben is megfigyelhetik, mit csinálunk, s a neten, közösségi oldalakon és a kereséseinkkel is rengeteg dolgot elárulunk magunkról.

Nemcsak a titkosszolgálatok élnek ezzel a lehetőséggel, hanem világszerte egyre több cég gyűjti ezeket az információkat, amelyek alapján feltérképezhető akár egy konkrét ember személyisége, s kideríthető, hogy egy-egy helyzetben miben a hasonlít a legkülönbözőbb emberek viselkedése.

Vannak olyan kutatók, akik azért foglalkoznak ilyen elemzésekkel, hogy az eredményeket mindannyiunk hasznára kamatoztassák. Íme, három példa a Vasárnap Reggel című hétvégi magazin legutóbbi számából.

Figyelik a vevők szemmozgását

Vásárlói magatartás kutatásával foglalkozó központ nyílt a Pécsi Tudományegyetemen, ahol többek között azt vizsgálják, hogy egy adott termékre, termékkategóriára felfigyel-e a vevő, illetve mennyire hatékonyak a termékkihelyezések vagy az üzleten belüli kommunikációs anyagok. A Fogyasztói Magatartáskutató Központban egyebek mellett szemüvegbe épített, a szem mozgását követő kamera segítségével is végeznek méréseket az egyetem munkatársai.

Németh Péter, a központ vezetője a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta,

a mobil szemkamerák segítségével vásárlói magatartásokat vizsgálnak,

a stabil szemkamerával pedig például egy weboldal felhasználóbarát jellegét, illetve egy internetes vásárlási folyamat gördülékenységét, hatékonyságát tudják mérni. Hozzátette: kevés vállalat, illetve akadémiai kutató alkalmazza még az – angol elnevezéssel – eye tracking technológiát, annak ellenére, hogy nemcsak a marketing, a piackutatás terén lehet hasznos, hanem alkalmazható a sport- és az orvostudományban, valamint a pedagógiában is.

A bolti vizsgálatok során az deríthető ki, hogy egy termék jó helyen van-e a polcon – például szemmagasságban biztosan észreveszik, legalul és magasabban pedig kevésbé –, de az is, hogy kellően vevőcsalogató-e egy termék csomagolása, dizájnja.

Jagodics Rita marketingszakértő a műsorban arról beszélt, hogy a kereskedelmi láncok olyan befolyásolási technikákat is alkalmaznak, amelyek a fogyasztók számára is előnyt jelentenek. Ilyen technika például a boltok kialakítása, ha például a játékos polcok mellett közvetlenül megtalálhatók az elemek is, így a vásárlónak nem kell időt vesztegetnie a megtalálásukra.

Elmondta: a különböző termékek összecsomagolása is olyan eladásösztönző technika, amely a fogyasztóknak is kedvező, mivel az ajándékcsomagolásban lévő termékeket a kereskedelmi láncok sokkal kedvezőbb áron kínálják, mint az összecsomagolt termékeket külön-külön.

A szakértő kitért arra is, hogy természetesen a kereskedelmi láncoknak rendkívül fontos a bevételnövelés. Ezért olyan technikákat is használnak, amelyek jelentősen elősegítik a profit növelését, ilyen például, hogy a napi fogyasztási cikkeket az üzlet különböző pontjain helyezik el. Így amíg a vásárló minden terméket beszerez, ami a listáján szerepel, addig kénytelen körbejárni az egész üzletet, és esetleg egy-két olyan terméket is betesz a kosarába, amire nem feltétlenül volt szüksége.

Ahol bevásárlókocsik vannak, többet költenek a vevők, mert a kocsik nagy mérete miatt úgy tűnik, hogy nem is vásároltak olyan sokat.

Jagodics Rita elmondta: a fényekkel is jól lehet játszani, több üzletben azért nincsenek ablakok, hogy a vásárló ne érzékelje az idő múlását, és minél több időt töltsön el az üzletben. A marketingesek a vásárlótípusok meghatározásánál ma már inkább arra figyelnek, hogy ki mennyire hajlandó impulzívan vásárolni, vagy éppen mennyire rutinból, megszokásból vesz meg bizonyos termékeket.

Megtalálják az elrabolt gyerekek családját

Mint korábban írtuk, több ezer elveszett és elrabolt gyereket sikerült már hazajuttatnia az indiai rendőrségnek egy új arcfelismerő szoftver használatával. A Reuters hírügynökség tudósítása szerint évente gyerekek tízezreinek veszik nyoma a hatalmas országban, sokuk embercsempészek áldozata lesz, gyakorlatilag rabszolgaként dolgoztatják, vagy koldulásra, prostitúcióra kényszerítik őket.

A déli Telangána állam rendőrsége kifejlesztett egy arcfelismerő szoftvert, amelybe körülbelül háromezer eltűnt, majd megmentett gyerek adatait táplálták be, és több mint a felüket sikerült is hazavinniük.

– Az eredmények nagyon biztatóak – mondta a kampányt felügyelő rendőrtiszt. – Korábban nagy kihívás volt, hogy mit tegyünk a kiskorúakkal, miután megmentettük őket, a gyermekotthonokban való hosszú távú elszállásuk nem éppen ideális megoldás. Sürgető volt a családjuk megtalálása és a hazaküldésük.

Szakértők szerint a családegyesítéseket rendkívül megnehezíti a megfelelő kiképzés hiánya és az, hogy a különböző államok illetékes szervei között gyenge az együttműködés. A most kifejlesztett alkalmazás egy központi fényképadatbázisból dolgozik, és mintegy 80 pontot azonosít az emberi arcon, így megkönnyítve a keresést akkor is, ha csak régi fotók állnak rendelkezésre.

A szoftver másodperceként egymillió bejegyzés összehasonlítására képes, és névre is lehet keresni, akár még fonetikusan is. Ezzel azt a problémát próbálják orvosolni, hogy a gyerekeket megkérdezve gyakran rosszul írják le a szülők vagy a település nevét. Az adatbázist rendszeresen frissítik a gyerekotthonoktól kapott adatokkal.

A mesterséges intelligenciát alkalmazó arcfelismerés világszerte komoly vitákat váltott ki, a bírálók szerint a technológia sértheti az emberek alapvető jogait. Az indiai legfelsőbb bíróság egyik tagja szerint viszont fontos hatékony eszközöket bevetni az eltűnt gyerekek hazajuttatása érdekében, azonban óvatosan kell eljárni az adataik tárolásakor.

Valósággá válhat a Különvélemény?

Előre jelezte a rendszer a gyilkosságokat, így az erre felállított gyorsreagálású egység még a bűntett elkövetése előtt közbe tudott lépni – dióhéjban erről szól a Különvélemény című film, Tom Cruise főszereplésével. Ha nem is az ott bemutatott módon, de akár valósággá is válhat egy ilyen rendszer, ha siker koronáz egy kínai kutatást.

Az ázsiai nagyhatalom legnagyobb, védelmi–katonai technológiával foglalkozó cége olyan nemzeti kutatóhelyet létesít, amelyben

a bűnesetek előrejelzésére, illetve az emberi érzelmek felismerésére alkalmas intelligens technológiák kifejlesztésén dolgozhatnak az ország és a világ legnagyobb koponyái.

A labor csak virtuálisan létezik, a kutatók egyfajta hálózatban működnek majd együtt a fejlesztések során, a projektet az állami tulajdonú China Electronics Technology Group Corporation (CETC) koordinálja.

A cél olyan rendszer létrehozása, amely képes összegyűjteni a világon rendelkezésre álló összes bűneset és rendőri intézkedés adatait, az azokkal kapcsolatos vizuális és egyéb információkat, és a mesterséges intelligenciát segítségül hívva felépít egy olyan mechanizmust, amely valamiképpen előre jelezné, megjósolná a készülődő bűneseteket – írja a Piac és profit hírportál.

Az amerikai PredPol cég által kifejlesztett algoritmust

már tucatnyi város rendőrsége, köztük egyesült államokbeli és angliai is arra használja, hogy képes legyen megelőzni a készülődő bűnesetet,

London rendőrsége is most kezdett bele valami hasonló fejlesztésbe.

Jelenleg Kínában a legnagyobb hangsúlyt az érzelmek felismerésére képes kamerarendszerek kifejlesztésére helyezik, az ottani szakértők ugyanis úgy vélik, hogy a potenciális gyanúsított mentális állapotának megértése alkalmas lehet egy készülő bűntény megelőzésére is. A technológia alkalmazhatóságát és megbízhatóságát azonban ma még sokan kétségbe vonják.

Az első kísérleti kutatóközpontot a Hszincsiang–Ujgur tartomány fővárosában, a milliós lélekszámú Ürümcsiben hozták létre még 2017-ben. Talán nem véletlenül, hiszen az ottani muszlim kisebbség állandó megfigyelés alatt áll, megrendszabályozásuk érdekében pedig tömeges átnevelő táborokat létesítettek a kínai hatóságok. Már csak emiatt is aggódnak az újabb technológiai fejlesztések miatt az emberjogvédő szervezetek.

Borítóképünk illusztráció