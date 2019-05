Szép és olcsó az új Honor mobil – bizonyos kompromisszumokkal

Szokatlan megoldás, de a Honor most az új csúcskategóriás modellek érkezése előtt, még májusban rántja le a leplet Magyarországon a széria legkisebb tagjáról, a Honor 20 Lite-ról.

Röviden összefoglalva a lényeget, a 20 Lite kategóriájában kiváló kamerarendszerrel, becsülendő 128 GB-os tárhellyel és feltűnést keltő, extravagáns színekkel, de oldtimerhez illő akkumulátorral lesz kapható.

Ami a lencséket illeti, tripla kamerával és 32 MP-es szelfi kamerával szerelik

A Honor 20 Lite az elődjénél sokkal erősebb kamerákat kapott.

A 32 MP előlapi szenzorral akár 2,3 x 1,7 m poszter méretű szelfik is készíthetők, a mesterséges intelligencia támogatása, a beépített effektusok és az AI szépítő funkció pedig segítenek a kreatív, de mégis természetes képalkotásban.

Az előlapi kamera rekesznyílása F/2.0, a megfelelő fényhatást viszont az AI háttérfény technológia is segíti, mellyel beállítható, hogy oldalról, szemből vagy hátulról érkezzen a fény. A kijelzővaku és a 32 MP-es kamera támogatásával a nap bármely szakaszában kiváló képek születhetnek.

A hátlapi kamera rendszer egy 24 MP-es fő szenzorból, egy 8 MP-es és egy 2 MP-es megoldásból áll F/1.8 + F/2.4 + F/2.4 rekeszértékekkel.

A fő kamera a széleslátószögű F/1,8 lencsével és a négyszeres CFA szenzorral kiváló fotók készítését teszi lehetővé. Az AI multi-jelenetfelismerő 22 kategória több mint 500 jelenetét tudja megkülönböztetni, professzionális eredményt biztosítva.

A kamera a tárgyfelismerés mellett támogatja az AI kalóriaszámlálást, az AI vásárlást és az AI fordítást. A Honor 20 Lite 480 fps szuperlassított felvételek készítésére is alkalmas, a 17 mm-es ultraszéles látószögű lencsék pedig még nagyobb tér befogását teszik lehetővé, így lehetőség nyílik 120° -ban fényképezni.

Ahogy már megszokhattuk, igen extravagáns lett a külseje

A 3D fotolitográfiás technológia révén a Honor 20 Lite hátlapja dinamikus, prizmaszerű színátmenetet kapott csillogó hatással, ami mozgás közben a legizgalmasabb.

A technológia mellett maguk a színek is különlegesek, a készülék fantom fekete, alkonyat kék és vad ciklámen változatai lesznek elérhetők hazánkban.

A tripla kamera mellett az ujjlenyomat-olvasó is a látványos hátlapon kapott helyet, amely különösen kényelmes és gyors képernyőfeloldást tesz lehetővé a készülék természetes fogásához illeszkedve.

Az ujjlenyomat-olvasón kívül az intelligens arcalapú feloldást is lehet választani, amely észleli, ha csukva van a felhasználó szeme és nem old fel addig, míg ki nem nyitja – ezzel is növelve a biztonságot.

A Face ID adatokat egy külön erre a célra kialakított biztonságos tárolóba mentik – ez extra biztonságot nyújt a személyes adatoknak.

A Honor 20 Széria legkisebb tagját cseppformájú szenzorszigettel szerelték fel. Kellemes a 90% feletti kijelző-készüléktest arány és a 2340 x 1080 FHD+ felbontás.

A képernyő újgenerációs szemkímélő módja TÜV Rheinland tanúsítványával rendelkezik, csökkenti a kékfény sugárzást és segít csökkenteni a szemfáradást, ami kifejezetten alacsony fényviszonyok között fontos.

Nem spóroltak a tárhellyel, de az akku…

A készülék 4 GB memóriával és 128 GB tárhellyel rendelkezik, amely akár 512 GB-os microSD kártyával is bővíthető, a micro SD helyén kívül 3,5 mm audio és Micro-USB bemenetekkel rendelkezik. A Honor 20 Lite 12 nm-es nyolcmagos Kirin 710 chipsettel szerelték és grafikai feldolgozássegítő technológiájával, a GPU Turbo 2.0-val gördülékeny, nagy képkockasűrűségű játékélményben lehet része a felhasználónak.

A 3400 mAh-s akkumulátor azonban elég soványnak tűnik, pláne, hogy nincs gyorstöltés és a hírek szerint USB-C helyett múltidéző mikroUSB-s töltőcsatlakozót kapott.

Az utóbbi fura spórolást némileg ellensúlyozhatja a két 4G SIM megléte, valamint a 99 990 forintos javasolt fogyasztói ár.

