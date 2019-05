Tényleg mindent lát a Google szeme: megint kibukott valami

A keresőóriás számon tartja az online vásárlásainkat. Azokat is, amelyeket nem nála bonyolítottunk le.

Kínos felfedezést tett a CNBC: van a Google-nek egy jószerével ismeretlen oldala, amin követheti a Gmail segítségével az online vásárlásainkat. Még akkor is, ha mondjuk az Amazonon, vagy más online boltban vertük el a pénzt.

Különösen kínos az ügy azért, mert egy hete sincs, hogy Sundar Pichai, az óriásvállalat vezérigazgatója cikket írt a The New York Timesba azzal az érzelmes címmel, hogy „Privacy Should Not Be a Luxury Good”, azaz

„a magánélet nem lehet luxus”.

De a színfalak mögött – jegyzi meg epésen a CNBC – a Google még mindig rengeteg személyes adatot gyűjtöget az általunk igénybe vett szolgáltatásokból, például a Gmailből.

Kiderült, hogy azok a felhasználóknak, akik használják a keresőóriás szolgáltatásait, automatikusan létrejön a Google-fiókjukon belül egy külön „Purchases” aloldal, ahová a levelezőből a bizalmas pénzügyi adataik átkerülnek.

És ezeket ráadásul nem is lehet könnyen törölni

Érdemes ide kattintva, vagy a böngészőbe a https://myaccount.google.com/purchases címet írva megnézni, milyen vásárlásainkat tartja számon a vállalat figyelő szeme.

A CNBC cikk szerzője 2012-ig, e sorok írója 2015-ig tudott visszalapozni. A rég elfelejtett holmikat a Google, velünk ellentétben, megjegyezte.

A „Vásárlások” oldal részletes listát mutat, de megnyugtatóan pontatlan, nem minden pénzköltés szerepel az oldalon.

Nincs itt semmi látnivaló, haladjunk tovább?

A Google szóvivője közölte, hogy „nem adják el a személyes adatainkat hirdetőknek”, s hárította a CNBC-nek, hogy ezzel az egész ügylettel valami probléma lenne – bár alig valaki hallott erről a nyilvántartásról.

Ráadásul a szóvivő közlésével ellentétben nehéz törölni az (ismételjük: a többség által ismeretlen) nyilvántartásból a nyomokat.

Olyan opció a Google adatvédelmi oldalain nem lelhető fel, amivel kezelni lehetne egyszer s mindenkorra a vásárlási oldalon tárolt adatokat. Vagy, hogy egyáltalán nem kívánjuk nyilvántartatni vele ezeket.

Borítókép: Shutterstock