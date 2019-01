Új átverés terjed, megmutatjuk, mire kell figyelni

Közismert, hogy korántsem biztos, egy link mindig oda vezet, ahová gondolnánk. Mert bárki írhat egy URL-t (valami.hu), amire kattintva egészen máshová (valami.atveres.hu) oldalra jutunk.

Ellenőrzéshez elegendő a kérdéses linkre vinni az egérmutatót, s az internetes böngésző bal alsó sarkában szinte azonnal olvasható – még kattintás előtt! –, hogy ténylegesen hová is vezet az URL.

Eddig.

A Twitteren hívja fel a figyelmet Phishing Phighter (@Paul_Walsh), hogy milyen egyszerű trükkel kábítják az interneten szörfölőket.

Allow me to make it a little easier for you kids. pic.twitter.com/xmTXiyL1Df

— Phishing Phighter (@Paul__Walsh) 2019. január 10.