Dinamizmus a munkaerőpiacon

A HR-Rent Kft. a térség egyik legfontosabb szereplője a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés területén, miközben a cégcsoport elérte, hogy piacvezető legyen a külföldre irányuló munkaerő-kölcsönzésben.

Feleki Attila ügyvezető-tulajdonos úgy fogalmaz, minden vállalkozás ismeri a munkaerőpiaci kihívásokat, és szinte minden komoly cég igénybe vesz külső segítséget, HR-specialista cégeket a legjobb eredmény elérése érdekében.

– A munkavállalókért folytatott éles versenyben partnerként, támogatóként szerepel a cégünk. Mi olyan munkakapcsolatra törekszünk mindenhol, ahol napi szinten érzi a megbízónk, hogy támaszkodhat ránk és mi segítünk a problémáiban. Nagyon fontos számomra, hogy olyan kollégák vesznek körül, akiknek fontosak az ügyfelek és fontos a cégünk, ez a pozitív szinte tulajdonosi szemlélet ritka érték, ez a sikerünk fő záloga.

A HR-Rent Kft. közel 15 éve foglalkozik a humánerőforrás biztosításával, a hazai igények mellett elsősorban Németország és Ausztria a fő működési terület. Évek óta csoport szinten szoros együttműködésben dolgoznak partnercégként a HR-Montage Kft.-vel, a két cég ebben az évben átlépte csak a külföldi foglalkoztatásban a 800 fős létszámot és várható árbevételük eléri a 10 milliárd forintot.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a hazai piacról sem, sikeresen terjeszkedtek Magyarországon is, egyre több partnercégnek sikerül a megfelelő munkaerőt biztosítaniuk.

– Célunk ezt a partnerszámot tovább bővíteni, a szolgáltatások körét szélesíteni, ahogy ma már rajtunk keresztül diák vagy nyugdíjas munkavállalók közvetítése mellett akár outsourcing szolgáltatás is elérhető. A következő évben a partnereink és munkavállalóik számára elérhető kiegészítő lehetőségek is megjelennek, mint akár a kedvező telefonflotta szolgáltatás, hogy ezzel is segítsük a közös munkát és munkavállalók elégedettségét – foglalja össze céljaikat, jövőbeni terveiket az ügyvezető.