Tovább erősödik a laptopszalon piaci pozíciója

A Laptopszalon Kft. Baranya megye legnagyobb vállalkozásai közé tartozik, azt azonban sokan nem tudják, hogy országos szinten is az egyik legjelentősebb szaküzlet- és szerviz-hálózatot üzemelteti és olyan ismert gyártók kiemelt partneri minősítéseivel büszkélkedhet, mint a Dell, a Lenovo, a HP, az Acer, az Asus vagy az Alienware.

A kezdetekkor egy pécsi szaküzlettel induló vállalkozás mára az ország összes régiójában képviselteti magát, térnyerése az online és hagyományos IT kereskedelem terén is egyre nagyobb. A vállalat egyre szélesebb portfolóijában megtalálhatóak új és használt laptopok, okostelefonok, drónok, asztali PC-k, monitorok, szerverek, szoftverek és egyéb kiegészítők.

Az idén kiemelten nyitott a viszonteladók, oktatási és KKV területek felé. Számos partnerüknek segítettek az év folyamán néhány nagyobb pályázati projekt teljesítésében. Ennek is köszönhető, hogy a Laptopszalon a 2018-es évben várhatóan megduplázza az egy évvel ezelőtti forgalmát, átlépve ezzel a tíz milliárd forintot. Idén is újabb üzletággal bővült: vonalkód technológiai eszközök és megoldások forgalmazásával kis-, közép- és nagyvállalkozások igényeit egyaránt képes kiszolgálni, legyen szó speciális nyomtatókról vagy címkékről.

A gamer eszközök iránti érdeklődés is a sokszorosára nőtt, hála az online játékok egyre nagyobb piachóditásának: a konzolok, játékszoftverek, gamer laptopok és kiegészítők mellett sajátmárkás PC-t is találhatnak az érdeklődők az üzletek kínálatában. Mindemellett támogatják a magyar e-sportot is: versenyek szervezése mellett szoros kapcsolatot ápol Magyarország első alternatív sportiskolájával, a SAS sulival, jövőre pedig a Corvinus egyetem e-sport képzésének előadói közé is felkérték a cég szakértőit.

Magyarországon kizárólagos partnerként forgalmazzák a Littlebits elektronikus építőkészleteket – ez a modern technológiai vívmány játékosan tanítja meg a gyermekeknek a programozás, robotika, matematika, fizika és az analítikus gondolkodás alapjait. A Laptopszalon rendkívül fontosnak tartja a legifjabb generációk támogatását, ezért a Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt partnereként rendszeresen tart előadásokat középiskolákban. A Kamarával szoros együttműködésben több kiemelt projektben is részt vesz a cég, így elmondható, hogy szerves részét képezi a megyei és a regionális gazdaságnak, hozzájárulva az innováció és tudásbázis növekedéséhez.

A cégcsoport érdekeltségi körébe tartozik emellett a Biciklikk.hu online kerékpár szaküzlet- és szervizhálózat: a pécsi üzlet mellett idén megnyílt a budapesti szakkereskedésük, a kínálatban pedig számos gyártó kerékpárjai mellett alkatrészek, kiegészítők is találhatóak. Az elektromos kerékpárok térhódítását kihasználva ingyenes tesztnapokat, próbalehetőségeket szerveznek az érdeklődők számára.