Az Erasmus-programban érkező külföldi diákok miatt februárban az albérletkeresési láz a nagyobb egyetemi városokban − Budapesten, Szegeden, vagy éppen Pécsett − felszökik.

A szerencsén is múlik

Elszállásolásuk kapcsán a legtöbb olvasó kapásból fújja: hónapok alatt leamortizálják a bérleményt, majd jelentős anyagi kárt okozva angolosan távoznak. Ilyen is van. Meg olyan is, amikor mindez a magyar diák számlájára írható. Az egyén jelleme, és nem nemzetisége határozza meg, ki milyen albérlőnek bizonyul. Az albérleteztetéshez jó adag szerencse is kell!

Nyugalom, a legtöbbjük tudásvágyból jár az egyetemre, nem akar mást, csak kényelmes otthont és segítséget a városi tájékozódáshoz. Hálás lesz minden főbérlőtől kapott információért; ezzel meg is ágyazhatunk a jó kapcsolatnak.

Dujuszpíkinglis…?

Mivel csak a szomszédos országok magyar lakta részeiről érkezhet nyelvünket beszélő külföldi hallgató, a többiek miatt nem árt leporolni angoltudásunkat. Viszont gyakorolható a nyelv, ráadásul ezért a „tanár” fizet nekünk. Persze nyelvtudás nélkül is fogadhatók: ma már a legtöbb ingatlan­iroda külön szolgáltatásként vállalja a külföldi bérlők teljes körű ügyintézését (kommunikáció, bérletidíj- és rezsibeszedés, szerelőhívás stb.).

− Gyakran előfordul, hogy a közös költség lényege, a távfűtéses rendszerből adódó rezsiszámla és a hőmennyiségmérés magyarázatra szorul. Az ingatlanos ilyenkor is biztonságos és kényelmes megoldás − mondja Vass Sándor szegedi ingatlanszakértő.

Nagy foci, nagy pénz?

− Nem feltétlenül. Van, aki kimondottan külföldieket keres a lakásába, mert a „nem tudom kirakni a lakásból” helyzetet és az ezzel járó jogi procedúrát így megússza. Tudja, hogy az ösztöndíjas általában fél vagy maximum egy évre érkezik az országba. Nem is fektet be túl sokat az üzletbe, beéri a kevésbé módos diákoktól érkező alacsonyabb, de biztos jövedelemmel. A másik főbérlőtípus a luxuskategóriát kínálja borsos áron. A keleti világ fiataljai vevők az első osztályú lakásokra.

Egyébként a felszereltség nem csak a külföldi vélt igényessége miatt lényeges.

− A diák 1-2 utazótáskával érkezik az országba, tévé, ágynemű, edények, mikrohullámú sütő, vasaló, ruha- és hajszárító nélkül. Az internet alap. Minderről a főbérlőnek kell gondoskodnia – hangsúlyozza a szakember.

Nincs mismásolás

A nyomon követett gyakorlat azt mutatja, hogy mindkét félnek fontos a bérleti szerződés, melyet két nyelven, magyarul és angolul is ajánlott megfogalmazni. Több bérlő esetén mindegyikük szerepeljen a szerződésben ellenőrzött adatokkal, elérhetőségekkel. A külföldi diákokra az egyetem és a hivatalos szervek miatt már kezdetben is számos formanyomtatvány kitöltése vár. Ezekben a legtöbbször elkél az ingatlanközvetítő rutinja. Az adóbevalláshoz egy jó tanács: a bérleti szerződést a hivatalok emberei is látják…

A diákság is segít

A hazai egyetemek, felsőoktatási intézmények felkészülten várják a külföldieket; az Erasmus-diákok magyar kapcsolattartói általában a közösségi médián keresztül segítik őket, többek között a lakáskeresésben is. Már hetekkel az érkezésük előtt összegyűjtik az információt a kiadó szobákról, lakásokról, és a városban maradó erasmusosok is kutatják a bérlőtársakat. Ha a főbérlő nagyobb biztonságban érzi magát úgy, már a keresgélésnél bátran támaszkodhat az ingatlanirodákra. A legtöbbjük gyakorlottan méri fel, kinek mit ajánlhat.

Az ösztöndíjas általában fél vagy maximum egy évre érkezik az országba. Csakis úgy vegyen tőle búcsút, hogy a fennmaradó költségeket, például rezsit a kaució ráeső részéből fedezni tudja akkor is, ha az albérlő már egy másik ország főbérlőjével keresi a barátságot.