Az előadás előtt lehetőség nyílik egy bő órában jógázni is. A gyakorlatok segítenek abban, hogy ellazuljanak az érdeklődök, kizökkenjek a hétköznapi rutinból, és még inkább be tudják fogadni az információkat. Továbbá lehetőség lesz kérdéseket feltenni az előadás végén a spiritualitásról, az új korszakról, saját utakról, jógával és még számos egyéb témával kapcsolatban is.

A részvételi szándékot az előadáson és a jógán e-mailben kell jelezni. Információ erről az alábbi linken található: https://cutt.ly/D2v6lNA