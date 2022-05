Több fejlesztést is meg tudott valósítani az önkormányzat, a Magyar Falu Program keretében 2020-ban elnyert 31 millió forint támogatásból teljesen megújult a művelődési ház, az épületet korszerűsítették, napelemekkel szerelték fel, amely a fűtési rendszer energiaellátását biztosítja. Emellett kialakítottak itt egy teleházat, könyvtárat, a gyerekek szeretik itt tölteni az idejüket. A rendezvénytermet már önerőből szerelték fel beltéri sporteszközökkel.

Kehi József polgármester örömmel számolt be róla, hogy a tavaly temetőfejlesztésre nyert támogatásból egy régi probléma oldódhat meg, ugyanis bekerítik a területet, hogy a vadak a sírokat, virágokat ne tudják megrongálni. A munkálatok hamarosan elkezdődnek. Itt is történt önerős beruházás, ugyanis a képviselő-testület tavasszal úgy döntött, hogy felújítja a ravatalozót. A munkálatokat a közmunkások Zádori Attila önkormányzati dolgozó koordinálásával végezték el. Szintén tavaly kapott pozitív elbírálást a játszótér felújítására beadott pályázat is, a munkálatok itt már folyamatban vannak.

Az idén három pályázatot nyújtott be az illocskai önkormányzat a Magyar Falu Program keretében, melyből a közösségszervező bértámogatására sikerült forrást nyerni. Új falubusz, valamint egy új fűnyíró traktor beszerzésére is szerettek volna támogatást. Utóbbira azért is van nagy szükség, mert jelenleg egy 52 éves traktort használnak, magas szervizköltséggel. Hatalmas zöldterületet kell karbantartani, és a meglévő eszközökkel a belterületi fűnyírást tudják csak megoldani, a külterületek rendezése ezekkel a kis kapacitású gépekkel lehetetlen feladat.