A PMFC honlapján György Tamás, többségi tulajdonos értékelte a PMFC közelmúltját, az előző szezonját, és jelenét, valamint megerősítették Weitner Ádám érkezését. Ezt az alábbiakban változtatás nélkül közöljük:

„Három évvel ezelőtt kezdtük meg szerepvállalásunkat a pécsi labdarúgásban, az első évünkben szponzorként, majd a második évtől többségi tulajdonosként. Érkezésünkkor a pécsi labdarúgás romokban hevert, minden szempontból. A helyzet felmérése után meghatároztuk a klub jövőképét, rövid, közép és hosszútávú céljait. Ezen célok elérése érdekében a fokozatos építkezés elve mellett biztosítjuk a klub anyagi stabilitását, az infrastruktúra folyamatos fejlesztését, a szükséges szakmai hátteret, és nem utolsó sorban a működtetéshez elengedhetetlen operatív szervezetet. Azt gondoljuk, hogy minden területen szépen haladunk, de vannak pontok, időszakok, ahol következtetéseket kell levonni és döntéseket hozni. Kicsit mélyebben:

Anyagi stabilitást tekintve, ígéretünkhöz híven a múltban és a jövőben is biztosítjuk a célokhoz szükséges és megfelelő forrásokat. Az infrastruktúra kérdéskörében nagy előrelépés volt, hogy használatba vettük az id. Dárdai Pál Edzőközpontot, és továbbra is azon dolgozunk, hogy közép-hosszú távon megépüljön a Pécs városához méltó labdarúgó stadion.

A szakmai oldal talán mindig a legnehezebb. Az gondoljuk, hogy ezen a téren nagy fejlődésre van szüksége a teljes magyar, így a pécsi labdarúgásnak is, de már vannak biztató jelek. Hosszú távon gondolkodunk, de sok esetben a rövidtávú eredmények feledtetik a valódi céljainkat ezt pro és kontra is elmondhatjuk. Ez sok esetben zavart okozhat a rendszerben. Ha csak a felnőtt csapat eredményeit nézzük az első 3 évünkkel elégedettek lehetünk. Az első két év, a feljutás az NB III-ból és az első éves NB II-es idényünk kimagasló volt és véleményünk szerint az elmúlt szezon hozta a realitást, ezt persze szurkolói szemmel nehéz megemészteni. A pécsi szurkolók ki vannak éhezve a minőségi focira, kimagaslóan támogatják a csapatot és feltétlen szükséges a szerepük a következőkben is. Ezért is fontos számunkra, hogy ki tudjuk Őket szolgálni.