Augusztus 27., szombat, 17.00

PTE PEAC II.–Villány TC

Nagyobb futballfesztivállal aligha indulhatna a 2022/23-as idény, ugyanis az izgalmasnak ígérkező mérkőzést könnyen lehet, hogy szurkolók százai kísérik majd figyelemmel a PMFC stadionban, hiszen a találkozó napján kerül megrendezésre a több mint 30 éves múltra visszatekintő, de idén megújult PEAC-nap. Az elmaradhatatlan öregfiúk-találkozó és a bajnoki mérkőzés előtt ezúttal már a legkisebb PEAC-osok, az utánpótlás-labdarúgók is bemutatkoznak, egy hangulatos, igazi családi „dzsembori” keretében. Nagy kérdés, hogy az effajta készülődés mennyire nyomasztja majd a házigazdát a nyitányon. A pécsi trénernek, Molnár Gábornak komoly merítési lehetősége van, már ami a keretet illeti. A Villány remekül igazolt a nyáron, így képes lehet Kósa Zoltán legénysége belerondítani az ünnepségbe.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. edzője: – Kemény csatára számítok, hiszen a Villány jól igazolt, illetve már az elmúlt években is folyamatosan erősítettek. Odaérhetnek a dobogó közelébe, s bízom benne, hogy nekünk is sikerül majd. Minden játékosunk egyetemista, vagy korábbi hallgató, ami külön örömteli. Szeretnénk egy erős megye I.-es háttércsapat lenni az NB III.-as alakulatunk mögött. Emiatt is játszunk ugyanabban a szisztémában, mint a magasabb osztálybeli együttesünk, hogy ha szükséges, akkor a játékosok tudják segíteni a harmadosztályú csapatot.

Kósa Zoltán, a Villány TC edzője: – Azt nem mondom, hogy az esélytelenek nyugalmával vágunk neki az idei szezonnak, hiszen jól sikerült a felkészülésünk, viszont ilyen csapatok ellen, mint amilyen a PEAC, aki NB III.-as együttessel is rendelkezik, igencsak nehéz felkészülnünk. Ennek ellenére minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni. Talán még előnyünkre is válhat, hogy ők vannak otthon, így nekik több vesztenivalójuk van. Mindenesetre megvan az a taktika, amivel készülünk, s bízom benne, hogy mi jövünk ki győztesen a párbajból. Ami a bajnokságot illeti, szeretnénk a mezőny első feléhez tartozni. Minden mérkőzésbe úgy megyünk bele, hogy nyerni akarunk. A negyedik, illetve az ötödik forduló után majd kezd körvonalazódni a helyzet, de most még nehéz lenne reális célt kitűzni.





Augusztus 27., szombat, 17.30

Bólyi SE–Boda ÖSE

Igaz, még csak most kezdődik a szezon, így az idei erőviszonyokkal nem lehetünk tisztában, de azért komoly meglepetés lenne, ha a Boda pontot rabolna a Bóly otthonából. A házigazda az elmúlt idényben negyedikként végzet, ezzel az elmúlt évek legjobb teljesítményét produkálta az együttes. A bodai klub 97 alkalommal kapitulált, és háromszor több gólt kapott mint hétvégi ellenfele, szóval igencsak nagy meglepetés lenne, ha nem érvényesülne a papírforma.



VSK Sellye– Sport36 Komlói Bányász

Összességében sikeres felkészülési időszakot tudhat maga mögött mindkét gárda. A házigazda hat ponttal megelőzte, azonban mindkétszer kikapott hétvégi riválisától az előző bajnokság során. A KBSK új trénerrel, megújult kerettel szeretne magasabb célokat elérni, de abban biztosak lehetünk, hogy a Sellye nem adja majd könnyen magát.



Augusztus 28., vasárnap, 17.30

Szederkény G-S II.– Mohács TE 1888

A Szederkény tavaly feledhető szezont produkált, de ezúttal ők lehetnek a fekete lovak a bajnokságban. A mislenyi labdarúgócsapattal együttműködést kötött a klub, így senki nem tudja, hogy az új vezetőedzővel, illetve az érkező labdarúgókkal mire lehet képes az alakulat. A Mohács kerete is átalakult, sőt, az eddig látottak alapján komoly esélye van arra Kvanduk János legénységének, hogy azonnal visszajusson a harmadosztályba.



Siklósi FC–Kétújfalui SE

A vendégcsapat végigbukdácsolt a tavalyi szezonban, míg a Siklós a középmezőnyben végzett. A siklósi gárda remekelt a felkészülési időszakban, sőt, egy tizenegy gólos sikert is ünnepelhettek a szurkolók, miután kedvenceik a Magyarbóly otthonában fényes sikert arattak a Baranya Megyei Kupa első fordulójában. Ugyanebben a sorozatban lejátszotta első tétmeccsét a Kétújfalu is, de 3–2-re az Újpetre diadalmaskodott ellenük, így vereséggel kezdte meg az idényt az alakulat. Összességében tehát nagy meglepetés lenne, ha nem a Siklós aratna győzelmet ezúttal.

Elhalasztva: PVSK–Nagykozár (09. 21.), Lovászhetény–Pécsvárad (12. 03.).