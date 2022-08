Bóka duplázott

A tavalyi szezonban még a Sellye színeiben termelte a gólokat a 22 esztendős Bóka Bálint, aki két góllal mutatkozott be a PTE PEAC második számú csapatában. A tehetséges sportoló a legutóbbi idényben 29 találkozón 14 gólt jegyzett. Ezúttal a nyitányon 88 percig volt pályán, de ez idő alatt is számos remek megmozdulása volt, és két alkalommal is bevette a villányi kaput.