A résztvevők előadást hallgattak meg a részben pontosított lesszabályról az idényre készülve, majd dr. Palanovics Norbert, Magyarország tokiói nagykövete személyes jelenlétével számolt be a magyar-japán sportdiplomácia helyzetéről. Két egykori FIFA-bíró, Kassai Viktor és Fábián Mihály is részt vett a felkészítésben, ők online-előadást tartottak a nemzetközi játékvezetői trendekről. Kassai most a bolgár bírók főnöke, míg Fábián Ausztráliában az ottani szövetség játékvezetői felkészítését végzi.

Nagy Istvántól, az MLSZ BMI játékvezetői bizottságának vezetőjétől tudjuk, hogy írásbeli teszttel zárult a szakmai nap. A fizikai felmérés már korábban, június 6-án megvolt.