Igencsak rapszodikus esztendőn van túl a baranyai együttes, hisz legutóbb tizenhárom vereséggel kezdte a bajnokságot, kétszer cserélt edzőt, de végül kiharcolta a bennmaradást. A 23 éves Kovács Dénesnek ez volt első félszezonja egy felnőtt, élvonalbeli csapat vezetőedzőjeként, de maradéktalanul meghálálta a klub bizalmát. Már akkor úgy vélekedett, hogy a következő idénynek komolyabb célokkal szeretnének nekifutni, hisz ez egy nagyon fiatal, fejlődőképes alakulat.

Szerencsére a játékoskeretben nem történt jelentős változás, így a következő szezonban is a csapatot erősíti Tenyér Zsófia, Zsilinszki Lilla, Kovács Kitti, Vincze Nikolett, Szücs Luca, Horváth Zsanett, Borbás Panni, Pucz Eszter és Révész Luca is. Érkezőkből sincs hiány, ugyanis Bojtár Boglárka, Temes Boróka, Scmidt Laura és Bunyik Lilián is a baranyai gárdát erősíti a jövőben. Sőt, három új légiós segítheti a brigádot magasabb szintre emelni. A montenegrói válogatott Sofija Zivaljevic, az ukrán reménység Veronika Liubinets, valamint az amerikai Sherise Williams is Kovács Dénes rendelkezésére áll majd.

– Elsődleges célunk, hogy tudjuk folytatni azt a minőségi munkát, amit a tavalyi szezonban elkezdtünk – kezdte Kovács Dénes, a PINKK-Pécsi 424 vezetőedzője. – Ha ezt elvégezzük, akkor sikeresek lehetünk és sok meglepetést fogunk okozni a szezon során. Helyezés szempontjából konkrét cél nincsen kitűzve, annyit viszont mindenképpen szeretnénk, hogy a tavalyi szezonnál nyugodtabb évünk legyen. Hiába hatalmas élmény az utolsó meccs utolsó pillanatában elérni a minimális célunkat, idén szeretnénk ezt jóval korábban abszolválni.

Persze nem minden fenékig tejfel, hiszen Jáhni Zsófia, Horváth Boglárka, Bozica Mujovic és Denia Davis Stewart is távozott. Ráadásul Révész Luca helyzete bizonytalan, a július végén a 3x3-as válogatottban elszenvedett súlyos térdsérülése miatt.