A pécsi úszóvilág egyik megkerülhetetlen alakja Városi László, aki a mai napon ünnepli 60. születésnapját. A sokak által „Rosi”-ként ismert tréner Mohácson élt 14 éves koráig, így a Duna-parton sajátította el az úszás alapjait két nyár alatt Éva József úszóedzőtől.

Már az általános iskolai évek alatt megfogalmazódott benne, hogy a tanári pályát fogja választani, hiszen abban a szerencsés helyzetben volt, hogy testnevelő tanára példaértékű mintát mutatott a tanári pályáról.

– Az úszás az egész életemet végigkísérte. Betölti a mindennapjaimat, s boldoggá tesz, hogy a testnevelés­óra keretein belül, illetve egyesületem keretein belül megtaníthatom a gyerekeket úszni – vélekedett Városi László.

Harminc éve már, hogy trenírozza a vízbe vágyókat, így rengeteg tanítványa volt. Osztottunk szoroztunk, és mint kiderült, a kötelező iskolai úszásoktatással, valamint az egyesület keretein belül közel 1350 gyereket tanított az elmúlt három évtizedben. Ez idő alatt persze nem is annyira meglepő, hogy van már olyan edző, akit korábban még ő oktatott.

Városi sokáig vízilabdázott is, amit nagyon szeretett már csak a kiváló csapatszellem miatt is, de persze úszásban is kimagasló eredményeket jegyzett. Másodikként végzett 100 méter mellen az Országos Vidék Bajnokságon, 18 évesen 200 mellen ötödikként zárt az olimpikonok mögött a felnőttbajnokságon, de vízilabdában is OB I/B-s játékos volt.

– Örülök annak, hogy elmondhatom, hogy a hobbim a hivatásom – osztotta meg gondolatait Városi. – Öröm számomra, hogy az évek során több generációt megtanítottam úszni, ezáltal megalapoztam a sport fontosságát és az egészséges életmód alapjait a diákokban. A magánéletemben büszke vagyok mindkét, már 30 év körüli gyermekemre, akik a magánéletükben és a munkájukban is sikeresek, akikkel jó kapcsolatot ápolok napi szinten, és mindig számíthatunk egymásra.