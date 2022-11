Egyre rangosabb ellenfelekkel mérheti össze erejét a labdarúgó NB III. őszi zárófordulóiban a PTE-PEAC Kalo Méh. A múlt héten az MTK Budapest II. otthonában elért döntetlennel a tarsolyában most a Ferencváros második gárdáját fogadja Lőrinc Antal csapata. Ráadásul a statisztika alapján hajszálnyival esélyesebben is, hiszen egyaránt megegyező győzelem/döntetlen/vereség számaikat plusz ötös gólkülönbség billenti az egyetemisták javára.

Annak ellenére, hogy a zöld-fehéreknél rendszeresen visszajátszik több élvonalbeli focista is, így akár Leandrót is láthatja a pályán, aki vasárnap 13 órakor kilátogat a Stadion utcába, ahová jó pár összecsapás után hétvégi hazai PMFC-meccs híján most visszatérhet a PEAC.

Lőrinc Antal ezúttal is az MTK ellen látott alázatos, ellenben harcos játékra számít, csak kicsit kevesebb hibával, hogy az akkori egy most három begyűjtött pontra nőhessen.