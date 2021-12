A családi vállalkozást (2000-től Varga és társa Kft.) az alapító családtagjai mint tulajdonosok vezetik. Jelenleg 35-en dolgoznak a vállalatnál. Mindkét telephelyen foglalkoznak új- és használtautó-értékesítéssel, egyben hivatalos Suzuki márkaszervizként is működnek. Minden típusú gépjármű műszaki vizsgáztatása, eredetiségvizsgálata is a profiljukba tartozik, gépjárműátírást és biztosításkötést is végeznek. Lánycsókon karosszériajavító és fényező műhely is működik, jövőre pedig várhatóan mindkét telephelyen gumihotel-szolgáltatást is indítanak. Abucsai Gábor ügyvezető elmondta, mivel a vállalkozás 1992-ben szerződött a Magyar Suzuki Zrt.-vel, a Suzuki típusokat illetően a legnagyobb tapasztalattal rendelkeznek.

Új hitelkonstrukciók, flottakedvezmények

Az ügyvezető elmondta, új hitelkonstrukciókat kínálnak az ügyfelek számára, például a Suzuki Preferencia hitelt, amely egy speciális, jövőbeni autócserét is elősegítő lehetőség magánszemélyek részére, illetve cégeknek zárt és nyílt végű lízinget is tudnak ajánlani. Kiemelte, a Suzuki egyedülálló módon 3 + 7 év kiterjesztett garanciát (legfeljebb 200.000 km-ig) ad az új autókra. Jövőre a cég 30 éves jubileuma kapcsán egyedi hűségprogramajánlatokra is számíthatnak a Varga és Társa Kft. ügyfelei, autóvásárlás vagy akár szerviz esetén is.

Keresettek a hazai gyártású modellek

A Suzuki a típusaira mindig is jellemző megbízhatóság és gazdaságos fenntarthatóság, valamint a kedvező árpolitika miatt a mai napig a legkedveltebb autómárka Magyarországon. Az utóbbi évek sikermodellje, a Suzuki Vitara 2015-ben jelent meg, amellyel a márka új vásárlói réteget is meg tudott szólítani, a legújabb Suzuki S-Cross és Vitara hibrid változatai pedig várhatóan jövőre a legnépszerűbb modellek lesznek. A Suzuki elsősorban a magánszemélyek körében népszerű, de a modellpaletta bővülésének köszönhetően a cégek körében is egyre kedveltebb a márka. Bizonyos esetekben a cégeken kívül magánszemélyek is kiemelt kedvezményeket kaphatnak. A magyarországi újautó-értékesítés tekintetében a Magyar Suzuki Zrt. évek óta piacvezető, és ezzel együtt a Varga és társa Kft. a dél-dunántúli régióban is tartja az első helyet az értékesítési darabszámokat tekintve. Éves szinten 5-600 autó talál náluk gazdára, az Esztergomban gyártott Vitara és S-Cross mellett a Swift, Ignis és újabban a Swace modellek is népszerűek.

A suzuki Megőrzi piacvezető helyét

Az ismert nehézségek ellenére 2021-ben a Magyar Suzuki Zrt. körülbelül 110 ezer autót fog tudni értékesíteni, amely ugyan csökkenés az előző évhez képest, de ezzel a márka az idén is megtartja piacvezető pozícióját. A Varga és Társa Kft. szintén jó eredményekkel zárhatja az évet, sőt elmondható, hogy az elmúlt két év a negatív külső körülmények ellenére is kiemelkedően sikerült. A márka – megfelelve az európai uniós környezetvédelmi elvárásoknak is – évről évre új modellekkel fog jelentkezni elsősorban teljes hibrid, majd elektromos autók fejlesztésével, a tervek szerint a Vitara és az S-Cross modellek már 2022-ben kedvezőbb károsanyag-kibocsátású motorral jelennek meg, 2025-ben pedig várható az első teljes mértékben elektromos meghajtású Suzuki.

E-mail: [email protected]

7761 Kozármisleny, Vadvirág u. 4. Tel.: 72/570-926.

7759 Lánycsók, az 57-es út mellett. Tel.: 69/364-494.

www.suzukivarga.hu

Nyitvatartás: h–p 8.00–17.00, szo 8.00–12.30