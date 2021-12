Több mint negyedszázada, legyen szó építkezésről vagy vásárlásról, a Léta-Ker Kft.-re mindig számíthatnak a vásárlók. Nemcsak az áraival, kiszolgálással, hanem a családi házak és a lakások tervezéseiben, átalakításában nyújtott szakmai segítségének köszönhetően Pécs második legnagyobb építőanyag-kereskedése lett a Léta-Ker Kft., és a régióban a top háromba került.

A Léta-Ker Kft. történetében folyamatos fejlődés látható. A cég 1995. március 10-én családi vállalkozásként alakult, akkor még a 2000 négyzetméteres telephelyen 3-4 ember dolgozott. Az ezredfordulón a környező területek megvásárlásával a telephely elérte mai méretét, 17 ezer négyzetmétert, és jelenleg 36 családnak biztosít megélhetést. A cég 2008-ban csatlakozott Magyarország legnagyobb építőanyag-beszerzési társaságához, az újHáz Centrumhoz, ezzel új lendületet vett a cég fejlődése, ami a mai napig kitart. – Az árbevételünk már nyolcadik éve emelkedik. 2012-ben átléptük az 1 milliárd forintot, majd hat évre rá a 2 milliárdot, és idén 3 milliárdnál állunk – emelte ki Kisgéczi László, a társaság vezetője, aki arra a kérdésünkre, hogy korábban a koronavírus-járvány terjedése miatti lezárások milyen hatással voltak a cégre, azt válaszolta, hogy bezárni nem kellett, ők nyitva maradhattak. Igaz, volt olyan időszak, mikor délután három óráig voltak csak nyitva.

Mint lapunknak megemlítette a cégvezető, a járvány ideje alatt felértékelődött az otthon szerepe. A négy fal közé szorult családok számára fontos lett, milyen környezetben élik életüket. A megtakarításaikat a lakások, családi házak, kertjeik felújítására fordították, de mint Kisgéczi László kiemelte, szükség volt a kormány családtámogatására is, hogy legyen pénzük a családoknak a beruházásokra, felújításokra.

A cég számára a legfontosabb a megbízhatóság, a szakszerűség, hogy a vásárlók mindig elégedettek legyenek az eladott áruikkal, illetve munkáikkal. A Léta-Ker Kft. a kihívásokra megpróbál rögtön reagálni. Már a megalakuláskor vállalták a megvásárolt termékek kiszállítását, illetve bevezették azt is, hogy a felújítás, vagy építkezés ideje alatt megmaradt építőanyagokat, termékeket visszavásárolják. Mikor a bezárások voltak rögtön nekiálltak fejleszteni honlapjukat, hogy minél könnyebben tudjanak otthonról is böngészni a vásárlók, illetve blogot indítottak, ahol számos ötletet, tanácsot adnak, például miszerint válasszunk tetőablakot, milyen legyen egy fürdőszoba, és az őszi térkövezésre is kitértek.

A cég számos sportegyesületet (pécsi női és férfi kosárlabda, vízilabda, Mecsek-rali) támogatott, de számos civil kezdeményezésnek nyújtott segítséget. Idén ötmillió forinttal járult hozzá a Nevetnikék Alapítvány kórházi gyermeklátogató önkénteseinek ingatlanának megvásárlásához.

