– Azt kell mondanom, hogy kamaránk és munkatársai maximálisan megbírkóztak a vírushelyzet okozta új feltételekkel. Zökkenőmentesen folytatták munkájukat falugazdáink, fórumainkat lehetőség szerint személyes jelenléttel tartottuk meg, szükség esetén áttérünk az online térbe. Nagyon fontos, hogy semmilyen fennakadás nem volt a területalapú támogatások kifizetésében. A talajminta-vizsgálatok mellett újdonságként viszont elindultak a növények egészségi állapotát mérő növényanalízis-vizsgálatok és a gabonák beltartalmi vizsgálatai is. Kamaránk elérhetősége változatlan, várjuk a gazdák megkeresését.

Az elnök sommás megállapítása szerint a gazdálkodói évben a termelők által elszenvedett károk aránya egyenes összefüggésben áll a betakarítás időpontjával. A későbbi aratású kultúrák esetében lényegesen nagyobb káraránnyal kellett számolni.

– Mindez elsősorban abból fakad, hogy a megye földterületei összességében mintegy 25 százalékos vízhiányt mutatnak. Ugyan a pandémia nem okozott tömeges létszámhiányt, néhol szükség volt az erők átcsoportosítására is. Az év második felében ugyanakkor az alkatrészhiány, az üzemanyagok árának emelkedése, és a műtrágya drasztikus drágulása okozott egyre szorítóbb problémát. A műtrágya árának 4–5-szörösére emelkedése bizony az elkövetkező évek terméshozamaira is kihatással lehet. Ugyancsak kérdéses a vetőmagellátás biztonsága, minősége is.

Az idei termőévről szólva Rittlinger József elmondta, hogy az árpa még jó hozamú volt, a többi haszonnövény esetében viszont nagy szórások voltak területenként. A repce 2–4,5, a búza 5–8,5, a napraforgó 1–3,5, a kukorica pedig 2–9 tonna között hozott hektáronként, attól függően, hogy milyen időjárási károkat szenvedtek el a területek. Némi fagykár ugyan volt, de a szőlőültetvények nem zártak rossz évet sem hozam, sem minőség tekintetében.

Rittlinger József

– Az agrárium hagyományosan környezetérzékeny ágazat. A szándékunk az, hogy egyéb területeken – tanácsadás, adminisztráció, támogatások stb – zökkenőmentességhez segítsük tagjaink működését.

Forrás: Borsos Zsanett

ORSZÁGOS JÉGKÁRMÉRSÉKLŐ RENDSZER

Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab talajgenerátorból álló talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer 2018-ban állt üzembe. A Vidékfejlesztési Programból nyert 1,8 milliárd forintból kiépített rendszert a NAK az agrártárcával együtt – a kárenyhítési alapból származó évi 1,5 milliárd forint finanszírozásával – működteti.

FELNŐTTKÉPZÉS

Társaságunk a jogelődjeivel együtt 1995 óta folytat felnőttképzési tevékenységet. Célunk, hogy a képzéseinken részt vevők olyan gyakorlatias tudást sajátítsanak el, melynek alkalmazásával növelhetik vállalkozásuk eredményességét. Képzéseink között megtalálja az agrár-élelmiszergazdaság szereplői körében legnépszerűbb OKJ-minősítést adó képzéseket, további akkreditált tanfolyamokat, valamint a Vidékfejlesztési Program kedvezményezettjei számára kötelező képzéseket is.

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSITERV-KÉSZÍTÉS

Szakértő kollégáink az MTA által kifejlesztett szoftver és talajtani szakmérnök bevonásával készítik el az Ön igényeire szabott tápanyag-gazdálkodási tervet. Szolgáltatásunkat ajánljuk pályázati vagy jogszabályi kötelezettség esetén, valamint akkor is, ha okszerű, precíziós gazdálkodást folytatna.

LABORATÓRIUMI TALAJVIZSGÁLAT

Szolgáltatásunk a laboratóriumi talaj- és növényvizsgálat segítségével képet kap terményei tápanyag ellátottságáról. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat kedvező áron, garantált vállalási határidővel a NAK falugazdászainál helyben igényelheti.

GABONA BELTARTALMI VIZSGÁLAT

Szolgáltatásunk a szántóföldi növénytermesztő tagjaink részére kínál lehetőséget arra, hogy az általuk megtermelt gabonafélékből vett minták alapján a termény beltartalmi paramétereiről piacfüggetlen vizsgálattal hiteles információhoz jussanak.

AGRÁRBIZTOSÍTÁSOK

Szakértő kollégáink az ország minden pontján elérhetőek és segítenek eligazodni a magyarországi mezőgazdasági biztosítók termékkínálatában, illetve az igény szerinti mezőgazdasági biztosítás kiválasztásában és megkötésében. Biztosítsa ön is gazdaságát annak érdekében, hogy egy váratlan időjárási katasztrófa esetén is elkerülhesse az anyagi csődöt. Kollégáink a kárrendezésben, illetve a teljes kockázatkezelési folyamatban is támogatást nyújtanak.

MOL-NAK KÁRTYA

Literenként akár 20 forinttal olcsóbban tankolna? Igényeljen „NAK-os” MOL-kártyát! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai jelentős kedvezménnyel tankolhatnak a MOL benzinkutakon. A literenkénti kedvezmények közt van olyan specifikus is, amely a mezőgazdasági szezonmunkák idején pluszkedvezményt is biztosít.

ÜZLETI PARTNERMINŐSÍTÉS

Az Üzleti Partnerminősítés segítségével a gazdálkodók néhány kattintással tájékoztató információkhoz juthatnak leendő üzleti partnerük gazdasági helyzetéről, így időben értesülhetnek az együttműködés esetleges kockázatairól. Az alkalmazás használata nagyon egyszerű, mindössze annyi a teendő, hogy a legördülő menüből ki kell választani a minősítendő céget és az Elemzés gombra kattintva elindítani a lekérdezést.