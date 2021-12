– Úgy tudom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén ismét egy új fejlesztéssel álltatok elő.

– Igen, a 2021-es év már más volt, mint a 2020-as, és a kihívások számos területen változtak. A munkaerőhiány jelentősebb, mint eddig bármikor, és ez érzékenyen érinti a vállalkozásokat – hangsúlyozta Dobos Elvira, a cég ügyvezetője. A munkaerőhiány és a munkatársak cserélődése nem csak anyagilag terheli meg a cégeket: rombolja a csapat összhangját, és ezáltal a hatékonyságot is. Ez további negatív folyamatokat indíthat el. A cég egy fluktuációs spirálba kerülhet, amelyből nehéz kilépni. Ez a teljesítéseknél csúszásokban, hibákban, ezáltal presztízsveszteségben is megjelenhet.

Ennek megelőzésére szolgál a MyPro Analytics, egy online elérhető rendszer, amelynek segítségével a cég vezetői folyamatos, naprakész információkat kapnak a náluk dolgozó munkaerő állapotáról.

– Hogyan szolgálja ez a megoldás a munkaerő megtartását?

– A munkatársak kilépésének hátterében általában az áll, hogy a cég nem biztosít elég pozitív élményt számukra ahhoz, hogy elköteleződjenek. Ha valamit nem szeretünk igazán, akkor könnyen mondunk rá „nem”-et. Az alacsony fizetés is lehet negatív élmény, de legtöbbször a kevés megbecsülés, a szervezeti kultúra hiányosságai, vagy akár egy rosszul kommunikáló vezető a kilépési ok. Most egy kilépő munkatárs könnyedén talál másik állást, ezért ez nem jelent visszatartó erőt. A MyPro Analytics segítségével folyamatosan tudjuk monitorozni azokat a területeket, amelyeknek hatása van arra, hogy a munkavállalók hogyan érzik magukat a szervezetben. Így időben láthatóvá válik, ha egy munkatárs rövidebb, vagy hosszabb távon el akarja hagyni a szervezetet, és mit kell tenni ahhoz, hogy a szervezetnél maradjon, és elkötelezettebbé váljon – emelte ki Ruszák Miklós.

– Mit kell tennie a cégeknek, hogy elkötelezettebbek legyenek a dolgozók?

– Éppen ezt mutatják meg a rendszerből kapott adatok. Mivel minden cég különböző, más a kiinduló helyzet, ezért eltérő a megoldás is – hangsúlyozta Dr. Keresnyei Krisztina. A MyPro Analytics segítségével a cég vezetői, köztük a HR vezető folyamatosan naprakész adatokat kap a szervezet állapotáról. Úgy is mondhatnánk, hogy a cég vezetői a szervezet ütőerén tarthatják az ujjukat, és a részletes, de átlátható adatok segítségével azonnali, célzott beavatkozásokra nyílik lehetőség.

– Milyen adatokat láthatnak a vezetők?

– Elsősorban a humán erőforráshoz kapcsolódó adatokat, mint a szervezeti kultúra, elégedettség, motiválhatóság, kapcsolódások, interperszonális folyamatok és további szervezeti szintű adatok. Ezek mellett az egyéni és társas kompetenciákról, fejleszthető területekről is szolgáltatunk információkat.

Heti szinten monitorozzuk azt is, hogy a munkatársak hogy érzik magukat, mennyire tudtak jól együttműködni egymással és a vezetőkkel. Az esetleges kilépőknél felvesszük az exit interjúkat is, amelyekről szintén strukturált adatokat biztosítunk – mondta el Dobos Dorina. Így a vezető minden információt egy helyen lát, és akár a telefonjáról is nyomon követhet. Az ilyen jellegű komplex monitorozás lehetővé teszi, hogy a vezető már akkor felfedezze a negatív eltéréseket, amikor még nem késő. Ez kulcsfontosságú a megtartásban.

– Mik a tapasztalatok, kik tudják eredményesen használni a MyPro Analytics rendszert?

– Úgy látjuk, hogy bármilyen profilú céget ki tud szolgálni a rendszer – mondta el Dobos Elvira. Mivel a kérdőívek, tesztek akár okostelefonon is kitölthetők, ezért az irodai dolgozók mellett a termelésben részt vevő munkatársaktól is könnyen tudunk adatokat nyerni, amit fel tudunk használni a cég támogatására. Cégméret alapján sincs megkötés, a 8–10 fős cégektől a több száz fős közép- és nagyvállalatokig tudjuk bevezetni a rendszert, így a munkaerő-megtartó képesség növelésével akár havi több millió forintot is meg tudunk takarítani ügyfeleinknek.