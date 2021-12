A Treszner Kft. 1994-ben villamossággal foglalkozó családi vállalkozásként kezdte meg működését. A cég alapítója, Treszner János már a kezdetek óta a fejlődésben látta vállalkozásuk jövőjét, szolgáltatásaik azóta villamos elosztóhálózatok építésével, épületvillamossági kivitelezéssel, épületfenntartással és építőipari generálkivitelezéssel is bővültek.

Piaci jelenlétük azóta is folyamatosan növekszik, nemcsak Magyarországon, de a környező európai országokban is. Mára országos szinten végzik több nagy üzemanyagtöltőállomás-hálózat villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatait, valamint komplett létesítmények fenntartását is. Több évtizedes, stabil működésük alapja a kölcsönös megbízhatóság, hisznek a tartós, piacvezető partneri kapcsolatok jelentőségében.

Szolgáltatásaik minőségére a szakmában megszerzett tapasztalatuk és szakértelmük jelent garanciát. Fejlődésük megőrzése és megrendelőik elégedettsége mellett céljuk, hogy kiemelkedő értéket is teremtsenek a felsorolt iparágakban.

Partnereinkkel – akik elsősorban multinacionális vállalatok – közösen dolgoznak szolgáltatásaik és az alkalmazott technológiák folyamatos fejlesztésén. Jelenleg több mint 180 főt foglalkoztatnak, munkavállalóik jelentik növekedésük biztos hátterét. Számukra az igényes környezet és a családias légkör mellett a legmodernebb eszközök használatával és rendszeres képzésekkel biztosítják a szakmai fejlődés lehetőségét is.

Sikereik záloga a dolgozók elégedettsége, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak működésük és szervezetük fejlesztésében. A szakmai utánpótlásról modern tanműhelyükben folyó gyakorlati oktatással gondoskodnak.

A Treszner Kft. nagy hangsúlyt fektet a jótékonykodásra. Idén karácsonyra egyedi sorszámú naptárat készített pécsi grafikusművészek segítségével. Az alkotók képeit a Hullám címszó ihlette. Az ötven különleges naptár befolyt összegéből a Beteg Újszülöttekért Alapítványt támogatja a cég.

Treszner János

– Adni jó. Ezt mi is így gondoljuk. Legyen az egy kerekesszékes kosárlabdacsapat, beteg újszülöttek segítésével foglalkozó alapítvány vagy környezeti fenntarthatóság, mi a jövőben is szívesen állunk ki és támogatunk egy-egy jó ügyet – emelte ki Treszner János.