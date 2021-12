„Példa nélküli volt az idei év piaci hektikussága, amely minket, építőanyag-kereskedőket is kihívások elé állított. Büszkék vagyunk arra, hogy az ellátási gondok ellenére nagyobb fennakadások nélkül szolgáltuk partnereinket. Ez az országos és a helyi csapatmunka közös sikere” – foglalta össze az évet Péter Tamás, a Téglacentrum Kft. ügyvezető igazgatója.

A folyamatos áruhiány beszerzési, logisztikai kezelését, a gyártói, importőri árváltozások követését a Téglacentrumnál a korábbit leváltó új vállalatirányítási rendszer támogatta. A megnövekedett ügyfélforgalmat pedig a három szinten, több mint 1200m2-en újonnan kialakított irodaház segítette, amelynek földszintjén a korábbinál tágasabb, színvonalas ügyféltér fogadja a vásárlókat.

A Téglacentrum Baranyán kívül, az építőanyag-üzleteket tömörítő kereskedelmi társulás, a HUFBAU tulajdonosaként országszerte is jelen van. A HUFBAU-ban 2021-ben számos modernizációs folyamat vette kezdetét a digitalizáció, az üzletfejlesztés, az oktatás-képzés, illetve a marketing területén. Az itt megindult kereskedelmi-szakmai fejlesztések nemcsak a HUFBAU márkanév alatt egyesülő üzletek külső megújulását, egységes kínálatát jelenti, hanem helyi, helyben finanszírozott fejlesztéseket is. A meglévő áruház kibővítésével 2022 tavaszától Pécsen is közel 800 négyzetméteren újranyitó áruház az elérhető árú, ugyanakkor jó minőségű festék- és barkácseszközöket kínálja majd, megfelelve a kivitelező legmagasabb igényeinek, és a tartós kéziszerszámokat, kisgépeket kereső lakossági vásárlóknak.