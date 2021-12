Az idén teljesen megújult és felfrissült belső tereivel továbbra is szolidan elegáns miliő, kulturált és színes szórakozási lehetőség, garantált nyeremények: a régió szórakoztatóiparában lassan vezető szerepet betöltő Casino Win Pécs négyszáz négyzetméternyi játékterének csaknem száz nyerőgépénél és élőjáték-asztalainál (Blackjack, amerikai rulett és az Ultimate mellett immár Texas Holdem póker) mindenki gyorsan otthonosan érezheti magát.

A világ rangos kaszinóihoz hasonló színvonalú, barátságos hangulatú pécsi kaszinó nem úri luxus: az egyetemistától a nyugdíjas hétköznapjait felpezsdítő, a napi munka után betérő, vagy éppen sikeres vállalkozása pörgését kipihenni vágyó polgárig itt mindenki egyforma sansszal néz szembe Fortunával – aki az idén több mint 6 milliárd forint összenyereményt forgatott vissza a játékosok zsebébe.

És a belépéshez elsőre még játéktudás sem feltétlenül szükséges. Egyedülálló kaszinósulijában a folyamatos tanfolyamokon, továbbképzéseken saját tudását is csiszoló, most új formaruhát is öltő személyzet készségesen és hathatósan igazít el bárkit a játékszabályok útvesztőiben, így itt a rulettnél már akár 100, a kártyaasztalnál 500 – a gépeknél pedig bármikor 50 forintos téttől próbálhat bárki szerencsét.

Emellett a Casino Win Pécs a folyamatos fejlődés jegyében a hazai kaszinók között elsőként vezette be a világ nagy játéktermeiben már sikeres hűségkártya-programját: az automatáknál gyűjthető pontokkal az extra sorsolásokon további milliókkal vagy értékes ajándékokkal gazdagodhatnak a szerencsések.

És ha mindez nem lenne elég, a krupiék a többi élőjáték mellett immár három pókerasztalnál is várják a cash game (havonta egyszer high roller) és a rendszeres, újabb nagy nyereményekkel kecsegtető versenyek szerelmeseit.

A 365 napon át nyitva tartó kaszinó egész éves fergeteges partijai sorát az év végén (közte a 4. szülinappal) minden korábbinál színesebbekkel és sztárfellépők sorával (többek között Kozsó, Kozmix, Krisz Rudi, Vastag Csaba, Dr. Brs és további neves DJ-k), latintánc-parádéval koronázta meg.

A nyitott kapuk jegyében pedig nemcsak várnak a nívós szórakozásra áhító vendégekre, de elébük is mennek: speciális, szállítható rulett-, Blackjack- és pókerasztalaikkal, illetve demónyerőgépükkel szívesen fogadják a helyszíni kitelepülések iránt érdeklődőket (akár a magánszemélyeket, családokat partik, farsangi bálok, lakodalmak hangulatának emeléséhez, akár az üzletembereket feledhetetlen céges rendezvények, partnertalálkozók, bemutatók vagy vásárok, városi és megyei fesztiválok exkluzív kiegészítő programjául); illetve a csoportos rendezvényekkel ugyanezen célból hozzájuk érkezőknek is egyedi ajánlatokkal készülnek.

A belépés – csak 18 év fölött természetesen – az első alkalommal regisztrációköteles (amint azt a mögöttük hagyott 4 esztendőben eddig regisztráló 26 ezer új vendégük tanúsíthatja, ez pillanatokig tart), utána saját klubkártyájával térhet vissza a játékos, hogy újra és újra a Casino Win Pécs falai között fordíthasson egyet élete szerencsekerekén.

A kaszinó friss hírei, akciói emellett megújult, nívós honlapján (www.casinopecs.hu) és a Facebookon (Casino Win Pécs) is folyamatosan frissülnek.