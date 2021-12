A Villányi Szársomlyó Kft. mindhárom ágazatát – szántóföldi növénytermesztés, állattartás, szőlészet-borászat – igyekszik a leghatékonyabban működtetni, és pályázati források bevonásával korszerűsíteni, modernizálni a munkafolyamatokat. A legstabilabb lábakon a növénytermesztés áll: a cég több mint 2600 hektár művelését végzi. Három fő növényt termesztenek: 1000 hektáron kukoricát, 400 hektáron napraforgót, 900 hektáron őszi búzát, illetve pár száz hektáron ökoműveléssel édesköményt is termesztenek. Mayer István, a Villányi Szársomlyó Kft. ügyvezetője elmondta, több pályázatot is adtak be a minél fenntarthatóbb, és hatékonyabb gazdálkodás elérése érdekében: a források elnyerésével öntözéses, digitalizációs technológiák alkalmazására törekszenek.

Állattartás két telepen zajlik, Ivánbattyánban 2600, Vajszlón pedig 7250 férőhelyes kapacitással működnek, melynek köszönhetően éves szinten 28–30 ezer hízót állítanak elő. Ezeket pár éve már teljes egészében az MCS Vágóhíd Zrt.-nek szállítják le. Az ágazat világpiacát a sertéspestis-járvány alaposan felbolygatta, melynek következtében most az Európai Unióban túltermelés van, az európai felvásárlópiac bezárult. A Villányi Szársomlyó Kft. ezt az időszakot arra használja fel, hogy leüríti a telepeit, és karbantartási, fertőtlenítési munkálatokat végez, illetve kisebb-nagyobb korszerűsítéseket is megvalósít, abban bízva, hogy mielőbb normál kapacitással tudják folytatni a tevékenységet.

– Az elmúlt időszakban jelentős pályázati forrásokat nyertünk el, melynek segítségével a mostanihoz képest sokkal korszerűbb, nagyobb ágazati fejlesztést tudnánk megvalósítani, azonban a kivitelezői áremelkedések felülírják a kidolgozott üzleti terveket. A támogatást elő kell finanszírozni, és az önrészt beruházási hitelekből kellene fedezni, azonban az ágazat helyzete miatt nehéz forrásokat szerezni – mondta az ügyvezető. Nyugat-Európában már több helyen abbahagyták a tenyésztést és a hizlalást, így előbb-utóbb kialakul majd a megfelelő egyensúly a kereslet-kínálat tekintetében, de hogy mikor, azt még nem lehet tudni.

A szőlészeti-borászati ágazat korábban nem kapott akkora figyelmet a cégnél, melynek oka egyrészt az volt, hogy a szőlőültetvényeik nem voltak jó állapotban. Tíz éve azonban megkezdődött az ágazat konszolidációja, elkezdték felszámolni a régi ültetvényeket, ezzel együtt pedig „újragombolni” az ágazatot. Egy modern borászati üzemet hoztak létre, amely már azt a technológiai minőséget képviseli, mellyel magas színvonalú termékeket tudnak előállítani. Jó minőségű oltványokból, megfelelő támrendszerrel 28 hektárnyi területen telepítettek szőlőt a Villányi borvidéken, amely jövőre termőre fordul, tehát a Villányi borvidékhez méltó borokat állítanak majd elő, és kezdődhet a piackeresés. Az ügyvezető szerint a megújulás után megfelelő erőforrást és figyelmet tudnak fordítani erre az ágazatra is.

Jó kezekben van a vállalat

A Villányi Szársomlyó Kft. a korábbi termelőszövetkezet utódszervezete, az elmúlt években több tulajdonosváltás is történt a cég életében, 2015-ben a Hungast cégcsoport tulajdonosa, György Tamás vette meg a vállalatot. Mayer István 2005-ben került a céghez, főkönyvelőként, majd folyamatosan előrelépve, 2014-től ügyvezetője a vállalatnak.