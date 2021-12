A mohácsi székhelyű cég vezetője és egyben alapítója Nagy Tamás.

A kft. fő profilja a vasbetonszerkezet-építés. A sokéves szakmai tapasztalatból adódóan munkáikat megbízható, magas minőséget nyújtó munkatársakkal, kiemelkedő szaktudású építésvezető kollégák irányításával végzik. Az általuk kivitelezett épületek, építmények között egyaránt találhatók lakóépületek és irodaházak, logisztikai központok, mezőgazdasági épületek, egészségügyi létesítmények, ipari épületek, valamint vasbeton műtárgyak (akna, támfal, medence). Szaktudásukat és tapasztalatukat nemcsak a szerkezetépítésben, hanem saját beruházású ingatlanok építésében és értékesítésében is kamatoztatják.

2021-ben több fejlesztés is történt. A cég arculata modernizálódott, honlapja megújult. A telephely épületét is ebben a szellemben újították fel. Folyamatos a fejlődés, amit a sokasodó megbízások is mutatnak. Idén is több jelentős beruházásban vettek részt. A teljesség igénye nélkül: Iváncsán részt vesznek az ország eddigi legnagyobb zöldmezős beruházásának építésében, ahol 135 hektáron Európa legnagyobb akkumulátorgyárának építése valósul meg. Elkezdődött a Szegedi Tudományegyetem volt Sebészeti Klinikájának átalakítása és bővítése, Mohácson egy „C” típusú tornaterem, Pécsett parkolóház építése. Paks II-höz kapcsolódóan tűzivíztározó akna építése, Gödöllő Járásbíróság rekonstrukciója valósult meg, továbbá nemrég fejeződtek be a munkálatok Drávafokon is, ahol egy iskola épületének bővítését, tornaterem építését végezték el.

Korábbi referenciamunkáik között szerepelnek többek között: kulturális célú létesítmények (Olof Palme Ház Bp., mohácsi városi könyvtár élményközpont), egészségügyi létesítmények (Heim Pál Gyermekkórház „H” épület, mohácsi védőnői szolgálat épülete), szennyvíztisztító telepek (Pécs, Dunavarsány, Madaras, Visonta, Bóly, Harta, Dunaújváros), iroda- és lakóépületek, tornatermek (KEF központ, Bp. Csanády utcai társasház), mezőgazdasági létesítmények (lovarda, sertéstartó telep, gabonatároló, olajpréselő üzem). Ügyfeleik elégedettsége és vissza-visszatérő megbízása a legjobb referencia számukra.

