„Ha a 25. szülinapunk méltó megünneplése el is maradt, a szintén csaknem 25%-os forgalomnövekedésünk jóvoltából mégsem rossz szájízzel gondolunk e számra. Főként, hogy hatalmas munka áll ennek hátterében: kezdve a sort a híradóban talán sokak által megcsodált budavári Szent István terem valóban még a világszínvonalnak is a csúcsát jelentő minőségű teljes textildekorációjának elkészítésével” – igyekszik rögtön a sikerekkel feledtetni a Covid számukra legkárosabb hatását Romeisz Norbert tulajdonos-ügyvezető. Rögtön hozzátéve, hogy az állam vendéglátóipart kompenzáló-támogató intézkedései nyomán projektjeik, megrendeléseik ebben az időszakban is növekedni tudtak, a fővárosban például több elegáns szálloda teljes textilezését elnyerve.

Miközben portfóliójukból egyre nagyobb szeletet követel az irodák, villák, székházak, éttermek és szállodák komplett textil-felszerelése, ugyancsak a Rovitex kapott megbízást a teljes rekonstrukció alatt álló Operaház egyedi paszományokkal, kézi szövött selymekkel teli, ugyancsak teljes textildekorációjának, kárpitozásának eredeti, korhű megújítására is. A vár tövében nyíló exkluzív új irodájuk és show-roomjuk pedig már leginkább 70 fővárosi viszonteladójuk, illetve tervező, kivitelező megrendelőik kényelmét szolgálja.

Megnyitóknak ugyanakkor az idén Pécsett sem maradtak híján: a belváros pereméről a siklósi kivezető úton, a reménypusztai körforgalomnál álló impozáns székházuk tövébe költöztették ugyanis bemutatóterem-színvonalú üzletüket (a bejárat előtt a 41-es busznak saját megállót kialakítva); és ugyanazon a telken építették és már avatták is fel a textilnyomási munkákra szakosodott új üzemcsarnokukat.

Ahonnan olyan különlegességek is kikerülhetnek, mint a PTE Innovációs Szakértői Hálózatával (amelynek Romeisz Norbert is tagja) közösen kifejlesztett antibakteriális, illetve még előrehaladott kutatási fázisban lévő lángmentes, szennytaszító és pollenmegkötő bevonatok, amellyel bármely új, saját textiliájukat el tudják látni.

A cégvezető a frissen kialakított, nemzetközi vállalatirányítási rendszerük mellett további innovációs újdonságukként említi azt a hatalmas digitalizációs projektet, amelynek során olyan nagyfelbontású, professzionális fotók készülnek háromezernél több termékükről, amelyeket aztán a belsőépítészek élethű látványként, méretpontosan illeszthetnek bele exkluzív enteriőrök digitalizált terveibe; de webáruházuk ázsióját is emeli majd.

A megnövekedett megrendelések és feladatok nyomán létszámuk is bővült, ma száztíz munkatárs és csak nekik dolgozó alvállalkozó öregbíti a függönyöktől a falikárpitokon, tapétákon, bútorszöveteken, díszpárnákon, ágytakarókon, konyhai, fürdőszobai és kerti textíliákon át immár saját karnisokat is listázó, a belépőtől a csúcskategóriáig sorjázó termékpalettájuk gyártásával, forgalmazásával a Rovitex Homdeco Kft. hírnevét.

Miközben tovább nyitottak a nemzetközi piacokon is, érsekújvári, belgrádi és új zágrábi mellett kölni irodájukkal-bemutatótermükkel – nem mellesleg ritkaságszámba menően nyolc nyelven szerkesztett weblapjukkal – igazolva, hogy az igényes külföldi vevőkör nívós kiszolgálására is képesek.

A sok idei újdonság mellett továbbra is negyedszázada követendő értéknek tekintve a nyugati minőségű szolgáltatást, a manufaktúrák és a kínai dömpingáruk közötti szakadék minőségromlás nélküli áthidalását. A partnereinek út- és példamutató újításokat, az egyetemleges lakástextil-kultúra színvonalának folyamatos emelését; amelynek nyomán a Rovitex márkanév immár Európa-szerte vásárlók milliói számára forrt egybe a minőségi, trendi, dekoratív, innovatív és mégis megfizethető lakástextília fogalmával.