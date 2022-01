Döntött a Fidesz országos választmánya arról, hogy kiket indít egyéniben a 2022-es országgyűlési választáson. A szerda délelőtt nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a pécsi központú Baranya 1-es számú választókerületében Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke, megyei kormánybiztos lesz a Fidesz-KDNP jelöltje. Kővári már korábban képviselte a baranyai megyeszékhelyet a parlamentben, 2010-ben ugyanis Kertváros szavazott neki bizalmat.

- Örülök, hogy a Fidesz meghallotta a pécsiek szavát, és pártpolitikus helyett civilt indít a körzetben! Nemcsak Kertvárosban, de a belvárosiak és a mecsekoldaliak részéről is gyakran hallom, hogy nem lehet elérni a jelenlegi országgyűlési képviselőjüket, mások nem is tudják, hogy ki képviseli őket az Országgyűlésben, mert évek óta nem hallottak felőle. Ezért a körzet lakosai gyakran engem keresnek meg a problémáikkal, és én szívesen segítek mindenkinek megválasztott parlamenti képviselőként is - mondta lapunknak Kővári János.

A másik pécsi székhelyű körzetben, a Baranya 2-esben az a Hoppál Péter indul újra a Fidesz-KDNP színeiben, aki 2014 óta a környéket képviseli az Országgyűlésben. A fideszes politikus az utolsó választáskor, 2018-ban majdnem kétszer annyi szavazatot kapott, mint a másodikként végző jobbikos jelölt, 2014-ben pedig az akkor még MSZP-s, ma már DK-s Szakács Lászlót legyőzve jutott a parlamentbe.

- Megtisztelő, hogy a pécsi Fidesz egyhangú javaslata után a párt választmányi döntésével indulhatok Baranya02 választókerü-

letben a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltjeként. Bízom benne, hogy a körzetben élőkkel végzett munkánkat az emberek többsége látja és értékeli. Ha újra meg-tisztelnek bizalmukkal, április 3. után is nemzeti, a családok és a gyermekek támogatását

és biztonságát szem előtt tartó politikát kívánom folytatni - vázolta terveit Hoppál Péter.

Nincs meglepetés a megye másik két körzetében sem, a kormánypártok ugyanis azokban is az éppen aktuális képviselőket indítja el megint: a Mohács központú 3-as körzetben Hargitai Jánost, Szigetváron és környékén, tehát a 4-es körzetben pedig Nagy Csabát.

Hargitai János 1998 óta országgyűlési képviselő, utoljára nagyon magabiztosan, a szavazatok több mint 58 százalékával nyert a körzetében.

- A polgári kormányzás 2010 óta számos fontos eredményt hozott - szögezte le a nemzeti oldal politikusa. - A 2010 előtti kudarcos baloldali politika után az Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett kormányok a megszorítások helyett a családok és a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva folyamatosan azon dolgoztak, hogy a magyar emberek számára egy erős Magyarországot, kiszámítható és tervezhető jövőt teremtsenek.

Nagy Csaba 2018 óta képviseli az Ormánságot is magába foglaló körzetet, ahol Szigetváron kívül körülbelül százhetven településért felel a Fidesz politikusa.

- Az elmúlt négy év elhivatottságán és elkötelezettségén alapuló, Nyugat-Baranyában elért eddigi közös eredményeink és a számtalan beszélgetés az, ami arra ösztönöz, hogy az Önökkel kötött szövetséget megerősítve folytassam a képviselői munkámat és a Fidesz-KDNP jelöltjeként induljak a tavaszi országgyűlési választásokon - mondta lapunknak nyilatkozva Nagy Csaba.