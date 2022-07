Néhány napja igyekeztek úgy trükközni a városházi propaganda névtelen irományában, hogy az új Vásárcsarnok átadása kapcsán azt hozzák ki, mintha Péterffy Attila pécsi polgármester munkájának gyümölcse lenne a tervezett átadás, elfelejtve azt a rengeteg embert, akik már Páva Zsolt polgármester ideje alatt is dolgoztak a többmilliárdos projekten. Elhallgatva azt, hogy balliberálisoknak szinte csak a kivitelezést kellett elindítaniuk (tervek, engedélyek, közbeszerzési eljárások megvoltak) és több tízmilliárdos pécsi büdzséhez képest elenyésző többletforrás kérni az amúgy "gonosz" kormánytól.

De érkezett a folytatás is: a szocialista-DK-s városvezetésnek meg kell mutatnia, hogy az elmúlt három év tötyörgése, helyben járása után, komolyabb saját program, ötlet, beruházás nélkül másoktól hogyan lehet lenyúlni a sikert - igaz, a siker fogalmáról sok bérlőnek más a véleménye. Ezúttal a Dunántúli Napló archívumának képeit használták fel, vették el, hasznosították, tették magukévá - és van erre csúnyább kifejezés is - Péterffyék, csak azért, hogy továbbra is más tollával ékeskedjenek a közösségi oldalon, az eredeti forrást ugyanis "elfelejtették" feltüntetni.

Tehát annak a Dunántúli Naplónak fotóit használták, amelynek munkatársait a lap kritikus hangvétele miatt a személyeskedő támadások érik; és aminek Péterffyék akkor válaszolnak, amikor az elvtársi kedvük úgy tartja és amikor a háttérben pusmogó pénzügyi körök azt megengedik az előretolt bábunak.