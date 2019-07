Cserkúti káposztát kóstolhattak a falunapon

Egy különleges Gasztronómiai Élménytérrel bővült Cserkút. Az új épület adhat otthont a helyi civilek, egyesületek, szervezetek programjainak.

A kis baranyai település régóta híres az összefogásáról, amit szombaton megtapasztalhattak mindazok, akik kilátogattak Cserkútra, ahol két fontos eseményt is megtartottak. Délelőtt átadták a Gasztronómia Élményteret, és utána következett a hangulatos és nagyon várt falunap.

A Gasztronómia Élménytér a Baranya Zöldúthoz kapcsolódik, tudtuk meg Pallos Edinától, aki a helyi kulturális programok szervezésével foglalkozik. A beruházás egy határon átnyúló pályázat révén valósult meg, egy horvát partner segítségével. Az épület a cserkúti hivatal udvarában kapott helyet, ahol korábban egy kihasználatlan, meglehetősen régi pajta állt. Az élménytér nagyjából nyolcvan ember befogadására alkalmas, egy modern konyhával szerelték fel, ahol 100 főre tudnak főzni. A céljuk az, hogy az oktatóközpont a helyi közösségek, civil szervezetek, egyesületek színterévé váljon.

Az ünnepélyes átadó után kinyitotta kapuit az élménytér, ahol a lelkes látogatók a helyi őstermelők, egyesületek különlegességeiből kaptak egy kis kóstolót. Így megismerhették többek között Ujhelyi József kecskesajtját, a Mecsek Zöldút Egyesület finom kis falatkáit, Bosnyák Ibolya horvátországi Hercegszőlős járásból érkező bosnyák hölgy ajváros kenyérszeleteit, a Mézességek aszalványait, a Mézes Fészer, a mislenyi Ízműhely, Boda Csilla és a bodai szociális szövetkezett különlegességeit.

Délután folytatódott a program a Gasztronómia Élménytérben. Három órakor elvonultak a helyi termelők, s érkezett Lokodi Ákos kreatív séf, aki egészséges grillételeket készített salátákkal. Természetesen az ételek készítése közben hasznos információkkal látta el a közönséget. Míg a kreatív séf az élménytér előtt tevékenykedett, addig a fiatalok és idősek az épület belsejében, a vokányi tésztagyár asszonyaitól elleshették, hogy hogyan készül a igazi csigatészta.

Délben kezdődött a falunap. A Gasztronómia Élménytér közelében felállított hatalmas sátor előtt bográcsok rotyogtak. A helyiek négyféle ételből választhattak ebédet, amire mindenki kapott egy ebédjegyet már korábban. A Mecsek Zöldút Egyesület Szakács Éva csapatkapitány vezetésével elkészítette a cserkúti káposztát, amely étel az idei főzőverseny győztese volt. Mellettük Pál József serénykedett, aki a Czana-domb Horgász Egyesület vezetőjeként halászlevet készített. A helyi önkormányzat csapatát Kelenfi Norbert képviselő vezette, ők babgulyást készítettek, és a horvát partnerrel, Juhász Bálinttal csobanaccal rukkoltak elő. A nap végére kiderült, hatszáz adag fogyott el az ételekből.

Most is jó helyre került a Cserkúti-díj

Minden évben átadják a Cserkúti-díjat a falunapon. Nem volt ez másképp idén se. A díjat olyan személy kapja, aki sokat tett a helyi közösségért. Idén Németh Istvánnak adták át a falu elismerő díját, aki korábban a kulturális élet meghatározó embere volt, és a Cserkúti Szimpatikusok zenekar tagja. A díj­átadó után számos kulturális program kezdődött, többek között volt táncbemutató, tűz­zsonglőrök és retró diszkó is.