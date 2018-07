Szüretel a falu, virágzik a levendula

Szinte egész Aranyosgadányt belengi a levendula illata, az egyhektáros területen termelt tövekről most gyűjtik be a a sötétlila virágokat, hogy később feldolgozzák.

Csurgyókné Praks Anita polgármester asszony elmondta, évekkel ezelőtt belevágtak a mezőgazdasági programba is, jelenleg negyven embernek ad munkát az önkormányzat.

– A kiskertekben kezdtük a termelést, valamint az önkormányzat mögötti területre málnát, szedret és epret ültettünk. Kialakítottunk egy 300 négyzetméteres fűthető fóliasátrat is, ebben egész évben termelünk: zöldhagymát, salátát, retket, uborkát, paprikát, káposztát, illetve különböző palántákat.

A megtermelt gyümölcs és zöldség egy részét kiosztjuk a lakók között, a maradékból pedig lekvárt, illetve savanyúságot készítünk. Ezeket szintén kiosztjuk az itt élők között, illetve közösen elfogyasztjuk a különböző helyi rendezvényeken, illetve bemutatkozó fesztiválokra is elvisszük a kóstolót, hogy ezzel is reklámozzuk a falut – mesélt összetett tevékenységeikről a településvezető.

Megtudtuk, a közmunka keretében állattartással is foglalkoznak, kecskéket nevelnek, a szaporulatot és a tejet egyaránt hasznosítják. Kialakítottak egy fejőházat is, a tejet feldolgozásra egy közeli sajtüzembe szállítják. Az önkormányzati méhészet pedig immár harminc családot számlál. Szeretnék elérni, hogy minden háztartásba jusson a saját maguk által előállított termékekből, ezáltal megcélozzák az „önellátó-önfenntartó falu„ címet.

– Négy évvel ezelőtt alakítottuk ki a levendulaültetvényt, a töveket Tihanyból rendeltük meg. A növény virágát és a szárát is hasznosítjuk, többek között levendula szörpöt, limonádét, apró virágdíszeket, illatosítókat, molyriasztót és süteményt is készítünk belőle – büszkélkedett.

A múlt héten volt a búcsú a faluban, most viszont a hétvégi falunapra készülnek, ünneplőbe öltöztetik a faluközpontot. A polgármester asszony elmondta, három év szünet után rendezik meg ismét a falunapot, amire a helyi fellépők mellett ismert sztárokat is hívtak, a vendégek természetesen megkóstolhatják a falu termékeit is.