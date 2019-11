Vásárlóközösséget szerveznek a szövetkezetek

Hogy termékeikkel minél több embert el tudjanak érni, vásárlóközösséget szervez a több Baranya megyei szociális szövetkezet összefogásával megalakult Helyből Finomat Szövetkezeti Együttműködés.

Vásárlóközösséget szervez a baranyai Helyből Finomat Szövetkezeti Együttműködés, melynek eredményeképpen várhatóan decembertől a vásárlók Pécsett vagy Komló több pontján is átvehetik a hat szociális szövetkezet által termelt tartósítószer- és adalékanyag-mentes terméket, melyet előtte megrendeltek.

– Úgy képzeljük el ezt, hogy a hét adott napjáig várjuk a rendeléseket és pár napra rá, délután a 4-5 átvevőpont egyikén találkozunk majd a vevőkkel, akik átvehetik tőlünk a megrendelt termékeket.

Az érdeklődők a Helyből Finomat Szövetkezeti Együttműködés Facebook-oldalán, vagy a [email protected] e-mail-címen kérhetik az árlistánkat és leadhatják a rendeléseiket. Lehet akár egy terméket is rendelni, tehát nincs mennyiségi korlát – mondta Diósi Diána Mária, értékesítő-termékmenedzser. A „Helyből Finomat” termékeivel a Komlói Bányásznapokon is találkozhattak a vásárlók, akiktől nagyon jó visszajelzéseket kaptak a kitelepülők, ezért a tervek szerint Komlóra is szerveznek majd több átvevőpontot.

– Sok rendezvényen jelen vagyunk, október végén a Zöld Blokk és a Pécsi Kulturális Központ által szervezett hulladékmentes vásáron ismertettük meg a termékeket az érdeklődőkkel, illetve a jelenleg zajló háromnapos Atomexpo szakmai kiállításon is részt veszünk a Zsolnay-negyedben – mondta Diósi Diána.

Hat faluból érkeznek a finomságok

A Helyből Finomat Szövetkezeti Együttműködés az idén májusban hat település – Magyarhertelend, Márok, Magyarbóly, Palkonya, Egerág és Orfű – szociális szövetkezetéből alakult meg. A „(V)egyél baranyait!” felhívásra buzdító szövetség ötlete a magyarhertelendi Fructus Tejtermékgyártó Szociális Szövetkezet kezdeményezése volt, amely 2015-ben jött létre azzal a céllal – mint minden szociális szövetkezet –, hogy a munkanélküliséget csökkentse. Tejtermékek, sajtok előállításával kezdtek foglalkozni, létre is hoztak egy üzemet, emellett pedig egy zöldség- és gyümölcsfeldolgozót is, hogy az alapanyagot is helyben tudják előkészíteni.

Egyre több a tudatos háziasszony

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több a tudatos vásárló, háziasszony, akik az adalékmentes, tartósítószermentes termékeket keresik. A magyarhertelendi Fructus Tejtermékgyártó Szociális Szövetkezet tehát sajtokat, joghurtokat, tejtermékeket, a Márokért Szociális Szövetkezet lekvárokat, szörpöket, savanyúságokat, az orfűi Mecsek Kincse Szociális Szövetkezet forrásvízből palackozott friss szódát és ásványvizet, a magyarbólyi Településszerviz Szociális Szövetkezet és a Palkonyai Termelői Piac Szociális Szövetkezet 100 százalékos gyümölcsleveket, borokat, az Egerági Szociális Szövetkezet pedig sertéshústermékeket állít elő.