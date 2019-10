Ismét technikás pályákon száguld a Mecsek Rallye

A sebesség és az autóversenyzés szerelmeseinek játszóterévé válik Pécs és környéke három nap erejéig, hiszen idén ismét megrendezésre kerül a méltán népszerű Új Ház Centrum-Létaker-Mecsek Rallye.

Az 53. Mecsek Rallye idén is különleges élménnyel várja a rajongókat és a pilótákat. A prológ, ahogy korábban, most is a Pécs Plazánál indít ma 16.40-től. Előbb a Historic kategória, majd a Rallye1/ORC, végül pedig a Rallye 2 résztvevői mutatják meg magukat a közönségnek.

Dr. Őri László alpolgármester a nyitány előtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a Mecsek Rallye egy olyan sportesemény, amely a pécsi identitás része, de nem csak fél évszázadra visszatekintő hagyománya miatt, hanem turisztikai szempontból is fontos a város számára.

Azonban nem csak a város, vagy a rajongók naptárában szerepel ünnepként ez a verseny, a pilóták is szeretnek Baranya útjain végigszáguldani. Így van ezzel Wirtmann Ferenc is, aki 1973-ban indult először Pécsett, és azóta rendszeresen visszajár.

– Ez a 46-47. Mecsek Rallye, amin részt veszek. A kedvenc pályáim közé tartozik – mondta Wirtmann, aki hozzátette az Árpádtető a favorit szakasza, attól libabőrös a háta, ha csak beszél róla. – Nekem fekszik a mecseki pálya, de valószínűleg az ismeretség miatt. Az autóm is kedveli, beszéltünk róla.

Ezt követően hangsúlyozta, igen jó nevű külföldi versenyzők is érkeznek, akik közül kiemelte a historic mezőnyből az olasz „Lucky-t” és az utána Audi Quattroval loholó Zippot.

Ranga Péter, pécsi versenyző elmondta, a pályákról érdemes tudni, hogy idén többségben vannak az erdőgazdasági szakaszok, de egyébként is magas átlagsebességű, technikás pályákon versenyezhetnek a pilóták. Nézni talán az árpádtetői és a hetvehelyi szakaszt lesz a legjobb.

Kovács Levente verseny­igazgató hozzátette, a Mecsek Rallye mindig különleges a magyar bajnokságban a mezőny és a pályák szempontjából is. Valamint hangsúlyozta, a pécsváradi gyorsasági szakasz környezetvédelmi engedélye miatt nézők elől elzárt terület.