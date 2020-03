Rosszkor szakadt félbe a bajnokság

Remek formában kezdte a tavaszi szezont a Kozármisleny NB I. B-s női kézilabdacsapatának hálóőre, Radochay Beáta.

A 29 éves játékos a – nyugati csoportban harmadik helyen álló – baranyai gárda egyik legjobbja volt az elmúlt fordulókban, így legrosszabbkor jött számára a kényszerpihenő.

– Én elég kritikus vagyok magammal szemben, úgy érzem, messze még a csúcsforma

– fogalmazott a mislenyi kapus. – Pontosan tudom, hogy miben kell még fejlődnöm. Sajnos, ahogy most látom, bőven lesz időm arra, hogy fejben még jobban összerakjam magam. Extra rossz volt, hogy most szakadt félbe a bajnokság! Nem csak magam miatt: pont olyan meccs jött volna, amely számunkra a bajnokság legnagyobb rangadója jelen helyzetünkben, hiszen a negyedik helyezett Vasast fogadtuk volna. Már az is elképzelhetetlen volt, hogy éppen ez a mérkőzés lesz zárt kapus, fogalmunk nem volt róla, milyen lenne a szurkolóink nélkül… Aztán előző este jött a hír, meccs sem lesz. Nagyon nem örültem neki. Elárulom: le is toltam egy pálinkát!

Ahogy sokan mások, a Kozármisleny női kézilabdázói is otthonukban próbálnak meg készülni az esetleges folytatásra.

– Kaptunk kéthetes egyénre szabott programot, aszerint kell otthon minden nap dolgoznunk. Próbáljuk átvészelni ezt az időszakot, de nagyon nehéz – tette hozzá a Radochay.