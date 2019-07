Egyre több az amerikai és angol vendég Baranyában

Itt a nyaralások időszaka, nem meglepő, hogy Pécs utcáit is ellepték a turisták. A Központi Statisztikai Hivatal adatbázisában egyelőre csak az év első négy hónapjára vonatkozó adatok állnak rendelkezésre, de ezek alapján elmondható, hogy jelentősen nőtt a vendégéjszakák száma a pécsi szálláshelyeken.

– Az adatok ismeretében bizakodóak lehetünk, de a szezon még előttünk van – hangsúlyozta Máltesics Norbert, a pécsi Tourinform irodavezetője. – A vendégszámot sok minden befolyásolhatja, hatással van rá egy nagyobb rendezvény, fesztivál is. Például az idei Zsolnay Fényfesztiválon nyolcvanezer látogató volt, és a szállodák telt házzal üzemeltek.

A legtöbb vendég belföldről érkezik, elsősorban Budapestről és környékéről, de ugyanúgy sokan felkeresik Pécset Győr-Moson-Sopron megyéből és a Dél-Alföldről is.

– A külföldi vendégek összetételében változás, hogy egyre több angol és amerikai vendég jön hozzánk – tájékoztatott az irodavezető. – Ők elsősorban hajóval érkeznek Mohácsra és fél napot töltenek el nálunk, majd utaznak tovább. Az ilyen csoportok száma több százra tehető évente.

Európán belül Németország a fő küldő terület, de népszerűek vagyunk a holland, cseh, francia, olasz és spanyol vendégek körében is. Egyre több horvát és szerb megkeresést regisztrálnak, de van érdeklődés Szlovéniából is, így ezen a piacon további növekedésre lehet számítani.

A Mecsek túraútvonalai sokakat hívnak a természetbe

A megyeszékhely leglátogatottabb kiállítóhelyei a Zsolnay Kulturális Negyedben és a belvárosban találhatók, ezek közé tartozik többek között a Gyugyi-gyűjtemény, a székesegyház, a dzsámi és a Csontváry Múzeum. Ahogy Máltesics Norbert elmondta, ezek mellett egyre népszerűbbek a családi- és gyerekprogramokat kínáló attrakciók is úgy, mint a Pécsi Állatkert vagy a Mecsextrém Park.

A Mecsek túra- és zarándok útvonalai sokakat csábítanak a természetbe. A leghíresebb túraútvonal a Kék túra, amely a Kelet-Mecsek lankáin halad keresztül. A zarándok útvonalak közül pedig a Mária út a legnépszerűbb, hiszen Pécs, Püspökszentlászló és Máriagyűd megújult környezete sok-sok látnivalót és élményt kínál az érkező vendégeknek.

Évről évre egyre többen látogatnak el a siklósi várba és a Harkányi Gyógyfürdőbe is, ez a két nevezetesség 2018-ban be is került a turisztikai attrakciók top 10-es listájába a Szállás.hu internetes portál felmérése alapján. De a következő hetek fesztiváljai is biztosan sokakat vonzanak a megyébe.