Megismerhették a Szulejmán-titkot az érdeklődők Szigetváron

Filmvetítést tartottak a lakosság számára a szigetvári Vigadóban péntek délután a térségben folyó kutatásról.

Mint az sokak számára ismert, 2015-ben a Pécsi Tudományegyetem kutatócsoportja nemzetközi hírű bejelentést tett: megtalálták Szulejmán szultán 450 éve keresett sírját Szigetvár mellett. Később bizonyossá vált, nem csupán az uralkodó türbéjének, hanem egy egész kisváros maradványai kerültek elő.

A dokumentumfilm – melynek címe A Szulejmán-titok – a lelet történelmi jelentőségén túl a kutatók munkájáról, nehézségeiről és sikereiről is szól. A kutatás állomásait pontosan dokumentálják, történelmi hátteret biztosítanak és kapcsolatot keresnek a jelennel. A filmet forgató stáb dr. Pap Norbertnek, a kutatások pécsi vezetőjének csapatával szoros együttműködésben, tudományos alapossággal, de az emberi szálat is figyelembe véve dolgozta fel az utóbbi évek egyik legnagyobb hazai tudományos sikerének történetét. A vetítés célja az volt, hogy a kevesebb információval rendelkező helybeliek is tájékozódhassanak a kutatásokról.

