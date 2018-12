Nemzetközi parádé lesz BONEY M.-mel a IV. Winter Festen

Érdemes a karácsonyi ajándékoknál azzal is számolni, hogy jön a IV. Winter Fest of Pécs. A könnyűzenei rendezvénysorozat négy tematikus rocknapot hoz december 21–30. között. Döntően az Expo Centerben lesznek az események, de az immár több esztendős hagyományoknak megfelelően a nagy előszilveszteri Neoton Família koncert ezúttal is a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban lesz.

Tavaly nagyon bejött a Déli Szél Fesztivál, így hát itt a folytatás: a Balkán Fesztivál de­cember 21-én, amikor a délvidék legjobb pop énekeseivel lehet együtt bulizni. Ilyen még nem volt Magyarországon, két hihetetlenül népszerű popsztár érkezik, Szerbiából Miroslav Ilic, Zágrábból pedig a bosnyák származású Neda Ukraden, aki még soha nem lépett fel hazánkban. Végül a délszláv mulatós zene profi regionális csapata, a Juice zár pazar báli hangulattal, hajnali kólózós muzsikával. Mindehhez mediterrán gasztronómiát varázsolnak, többek között ajváros, csevapos lepénnyel, és osjecko pivóval. Aztán jön egy kis karácsonyi szünet, hogy december 27-én hatalmas retro parti következzen. Nem akármilyen világsztárral, Sheyla Bonnick BONEY M. együttesével, és természetesen a legendás slágerekkel, olyanokkal, mint a Rasputin, a Bahama Mama, a Rivers of Babylon, vagy a Baby Hands Up. Kapunk a korszak magyar legjeiből is egy kis ízelítőt, mert táncolni és énekelni fog Szűcs Judith, Zoltán Erika és a Bestiák is. Mi több, az estet DJ Bogár retro diszkója zárja. Ekkor már egymást érik az események, 28-án az Expo Centerben a Budapest Bárt 100 perces koncertjén Frenk (Hiperkarma), Mező Misi (Magna Cum Laude), Tóth Vera, Kollár-Klemencz László (Kistehén zenekar), Behumi Dóri (Jazz+Az) és Keleti András (Colorstar) fognak énekelni. Végül jön a nagy durranás, az előszilveszteri buli a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban, ahol a diszkót DJ Dominique és DJ Bogár szolgáltatja, ám a fő attrakció a Neoton Família slágerparádéja lesz. Csepregi Éváék pazar bemutatója után még hajnalig szól a zene és az előszilveszter szilveszterbe torkollik.