Új gyűjtőedényeket kapnak a bicsérdiek

A Bicsérden élők nagy gondot fordítanak környezetük szépítésére, de nem csak csinosítják, védik is azt.

Közel másfél éve több mint száz családhoz juttattak el négyszáz literes, komposzt tárolására alkalmas edényeket. Most pedig a lakossági szelektív hulladékgyűjtést vezetik be. A faluba kétszáznegyven literes hulladékgyűjtő edényeket szállítottak, melyeket a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel szerződésben állók a közeljövőben vehetnek majd át. A programba a bicsérdi zártkertet, a vasútállomás feletti részt és Fenyőspusztát is szeretnék bevonni. A hulladékkal telt edényeket a tervek szerint rendszeresen, kéthetente szállítja majd el a Dél-Kom.

Az intézményeknél – óvodánál, iskolánál és az önkormányzatnál – is elhelyeznek az edényekből. Vér József polgármester elmondta: mint sok településen, náluk is problémát okoz, hogy a szelektívhulladékgyűjtő-szigetek mellett hagyják az emberek azt a hulladékot, ami már nem fér bele az edényekbe. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés bevezetése megoldás lehet a problémára.

Képünk illusztráció.