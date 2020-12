MCS FIFA 21 – Hatalmas izgalmak után megvannak a döntő résztvevői

Nem volt hiány meglepetésekben a Megyék Csatája egyenes kieséses szakaszában.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Egy nagyon hosszú, öthetes időszak zárult le azzal, hogy véget értek a csoportmérkőzések a Megyék Csatáján, és így kialakult mindkét konzolon a rájátszás mezőnye. Már eddig lehetett látni izgalmas és fordulatos mérkőzéseket, de a habot arra a bizonyos tortára egyértelműen a legjobb nyolcban lejátszott párharcok jelentették. Voltak egyértelmű összecsapások, azonban akadtak nüanszon múló továbbjutások, illetve kiesések. Íme a PS4 és az Xboxon lejátszott negyed-, valamint elődöntők eredményei:

PS4

Negyeddöntők

Fejér Megyei Királyok (Brandt_x) (1:2|4:4 -> 5:6) Pesti Arany Oroszlánok (RozsaGergo)

Csongrádi Turulok (EndLine03) (3:3|3:0 -> 6:3) Szabolcsi Medvék (Zozy1990)

Jászsági Lovas Vitézek (tooFrez_x10) (1:2|3:3 -> 4:5) Tolnai Hercegek (HorvathG_)

Borsodi Sólymok (Peti_01hero-) (1:3|2:0 -> 3:3) Zalai Íjászok (GrislyJam22)

Az első összecsapáson RozsaGergo előszor fordítani tudott a második félidőben, majd egy gólgazdag visszavágón 4:2-es hátrányból tudott felállni a második játékrészben úgy, hogy a döntetlent, és a továbbjutást érő találatát a 82. percben hozta össze. EndLine könnyebben oldotta meg ezt a kérdést, bár az első meccsen egy 3:1-es vezetésről bukta el a győzelmet, Zozy a hosszabbításban kapott büntetővel egyenlített, azonban a második felvonás már jóval egyértelműbbre sikeredett a Csongrádi Turul számára. TooFrez és HorvathG aztán ismét szorosabbra fűzte a gyeplőt, és utóbbi játékos villámgyors két góllal elhúzott, amire csak egy szépítés érkezett, majd a második mérkőzésen szintén ő diktálta az iramot, egészen 2:1-ig. Ekkor tooFreznek sikerült megfordítania az állást, de a 76. percben jött a végzetes találat, ezzel ő is kiesett. Peti_01hero egy valódi hősként mutatkozott be a playoffban. Miután az északi csoportot megnyerő JordanBeast, és az utána végző játékosok egyike sem ért rá, a pontok alapján rangsorolt játékosok közül Peti gyűjtötte a legtöbbet, így ő kapott lehetőséget egy újabb bizonyításra. Élt is vele, és bár az első mérkőzésen kikapott, egy nagyon fontos idegenbeli találattal fordulhatott a visszavágóra, ahol magabiztos és ügyes játékkal pont annyival győzte le a torna egyik esélyesét, GrislyJamet, hogy bejusson a legjobb négy közé.

Elődöntők

Pesti Arany Oroszlánok (RozsaGergo) (3:2|6:4 -> 7:8) Csongrádi Turulok (EndLine03)

Tolnai Hercegek (HorvathG_) (4:1|2:3 -> 7:3) Borsodi Sólymok (Peti_01hero-)

Itt aztán kinyíltak a gólcsapok. Az első párharcban EndLinenak folyamatosan mennie kellett az eredmény után, és ezt 2:2-ig sikeresen teljesíteni is tudta, amikor is a 86. percben Gergő egy pompás egyérintős támadás végén bebombázta a győztes találatot. A visszavágón aztán potyogtag a gólok, de EndLine végig irányítani tudott, és most Gergőn volt a sor, hogy tartsa vele a lépést. 5:4-ig ez egészen jól ment, de akkor már nem maradt sok idő hátra a meccsből, és el is fáradt, így a kegyelemdöfés a 90. percben érkezett.

A negyeddöntőben remekül küzdött Peti, és ezen a meccsen is igyekezett derekasan helytállni, de HorvathG_ nem adott neki esélyt, az első meccsen összehozott 4:1-es sikere gyakorlatilag bejuttatta őt a fináléba, még akkor is, ha után egy szoros és remek iramú találkozón kikapott egy góllal.

Xbox

Negyeddöntők

Győri Ezüst Páncélosok (RVNS Boresz) (5:0|4:1 -> 9:1) Békési Oroszlánok (LszL22)

Borsodi Sólymok (zsolo) (2:3|0:2 -> 2:5) Budapesti Griffek (Gabinho)

Pesti Arany Oroszlánok (xTrueGunnerx) (1:1|3:3 -> 4:4) Csongrádi Turulok (ManlyDan)

Bács-Kiskun Betyárok (Sero) (3:0|1:1 -> 4:1) Fejér Megyei Királyok (Lengyel11)

Boresz a két konzolt figyelembe véve a legnagyobb arányú sikerrel, könnyedén foglalt le magának egy helyet a legjobb négy között. A második párosításban Gabinho elég hamar előnyt szerzett magának, aztán sokáig csak helyzetekig jutottak a felek. A második félidőben aztán felpörögtek az események, zsolo pedig még fordítani is tudott, majd egy játékbeli 10 perc alatt Gabinho is megtette ugyanezt. A visszavágó már simább volt, ezzel eldőlt, hogy Gabinho szintén ott lesz az elődöntőben. Egy nagyon szoros párharccal folytatódott a negyeddöntők sora, és ez már az első meccsen kiéleződött. Sokáig egyetlen találat sem esett, de a második játékrész elején megtört a jég. TrueGunner nem olyan sokkal később erre tudott válaszolni, de mivel hazai pályán kezdett, hátrányból várta a folytatást. Ahol aztán egy gyors gólváltást követően az ágyús összekapta magát és kettő gól előnyre tett szert, és bár ManlyDan nem hagyta magát, és remek játékkal egalizált, a több idegenbeli találatának köszönhetően TrueGunner ment tovább. Sero már a csoportmérkőzések során óriásit villantott, százszázalékosan teljesítette ugyanis azt a szakaszt, és ebből a teljesítményből most sem engedett. Lengyel11-nek igazából esélyt sem hagyott a továbbjutásra, és egy nagyobb arányú sikerrel, valamint egy döntetlennel tovább is száguldott az első szakaszon.

Elődöntők

Győri Ezüst Páncélosok (RVNS Boresz) (0:2|2:1 -> 2:3) Budapesti Griffek (Gabinho)

Pesti Arany Oroszlánok (xTrueGunnerx) (2:1|1:5 -> 3:6) Bács-Kiskun Betyárok (Sero)

Egy újabb rangadóval folytatódott az egyenes kieséses szakasz. Kiegyenlített mérkőzést játszottak egymással az első felvonásban a felek, mégis az döntött, hogy a kapu előtt precízebb volt Gabinho, és viszonylag a hamar megszerzett vezetését, a második félidőben meg tudta még egy góllal toldani. A visszavágón Boresz még nagyobb elszántsággal igyekezett ledolgozni a hátrányát, és ehhez mérten össze is hozta a vezetést, viszont a második félidőben Gabinho egy baloldalas előretörése egyenlítést ért. Boresz tovább ostromolta ellenfele kapuját, aminek eredménye egy újabb találat lett, de egy újabbat már nem sikerült szereznie, így búcsúzni kényszerült a további küzdelmektől.

TrueGunner egy fordítás után az első mérkőzést még meg tudta nyerni 2:1-re, viszont a visszavágón Sero, mintha egy másik dimenzióban futballozott volna, ugyanis elképesztő teljesítménnyel és gólzáporral jutott a fináléba. Bár itt már kikapott egyszer Sero, viszont itt az összesített eredmény számított és gyakorlatilag ezzel továbbra is hibátlanul folytatta útját a fináléig.

Ezzel az is eldőlt, hogy a két konzolt figyelembe véve, négy megye képviselője maradt még talpon, PS4-en a Csongrádi Turulok és a Tolnai Hercegek, míg Xboxon a Budapesti Griffek és a Bács-Kiskun Betyárok csapnak össze a fináléban. Ha nem szeretnél lemaradni a döntőkről, akkor kövesd figyelemmel a Megyék Csatája Facebook csatornáját december 19-én szombaton 16:30 perctől. A megyekcsataja.hu oldalon további részleteket tudhattok meg a versenyről, így az aktuális eredményekért és állásért is ide érdemes ellátogatni!