A hercegi házaspár londoni hivatala bejelentette, hogy pozitív lett Károly brit trónörökös feleségének koronavírus-tesztje is. A Clarence House beszámolója szerint Kamilla cornwalli hercegnő elkülönítésbe vonult, miután tájékoztatták, hogy legutóbbi koronavírus-szűrési lelete pozitív. Az udvar múlt csütörtökön közölte, hogy Kamilla férje, a 73 esztendős trónörökös, II. Erzsébet királynő elsőszülött fia is megfertőződött a koronavírussal és szintén karanténba vonult.

Károly herceg szervezetében másodszor mutatták ki a koronavírus jelenlétét. Először a nagy-britanniai koronavírus-járvány első hullámának kezdetén, 2020. március 25-én jelentette be a Clarence House, hogy a walesi herceg megfertőződött. A trónörökös enyhe tünetekkel túljutott a fertőzésen.

Kamilla, Károly trónörökös második felesége akkor nem lett koronavírusos. A 74 esztendős cornwalli hercegnő szervezetében most első ízben mutatták ki a koronavírus jelenlétét. A Clarence House ezúttal nem tett közzé tájékoztatást arról, hogy a hercegnek és feleségének vannak-e tüneteik.

Károly herceg néhány nappal azelőtt tett látogatást édesanyjánál, a 96. évében járó királynőnél, hogy koronavírus-tesztje pozitív lett. Az udvar nem ismertette, hogy az uralkodót alávetették-e koronavírus-szűrésnek.

Károly, II. Erzsébet királynő és néhai férje, a tavaly áprilisban, 100. születésnapja előtt néhány héttel elhunyt Fülöp edinburghi herceg legidősebb gyermeke az első helyen áll a brit trónutódlási sorban.

Nem megerősített, de nem is cáfolt brit sajtóértesülések szerint 2020 tavaszán Vilmos cambridge-i herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia is átesett a koronavírus-fertőzésen. Vilmos, aki édesapja után majdan szintén az Egyesült Királyság uralkodója lesz, a sajtónak nyilatkozó udvari illetékesek szerint azért nem hozta annak idején nyilvánosságra koronavírus-fertőződését, mert úgy gondolta, hogy voltak ennél fontosabb dolgok is az országban, és nem akart senkinek aggodalmat okozni.

Borítókép: POOL / AFP / Tolga Akmen